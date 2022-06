¿Cuánto cuestan los boletos del Corona Capital 2022?

Corona Capital 2022 ¿Cuáles son los precios de los boletos?

El Corona Capital 2022 por fin ha revelado su cartel oficial, el cual parece haber cumplido las exigencias de los fans, no solo por los nombres de los artistas que formarán parte del festival, sino que también porque el evento nuevamente tendrá duración de tres días.

Además de que se ha revelado sobre cuándo inicia la venta en el portal de Ticketmaster y el posible precio de los boletos. Por lo que se resalta que el Corona Capital 2022 en esta ocasión se realizará los próximos 18, 19 y 20 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El cartel oficial del Corona Capital 2022 contará con presentaciones de varios artistas que son esperados en tierra azteca desde hace varios años y que deleitarán con los mejor de su música en tierras mexicanas.

Cartel del Corona Capital 2022

Hay que destacar que esta nueva edición, el primer día del Corona Capital 2022, que iniciará el 18 de noviembre estará encabezado por My Chemical Romance, Run The Jewels y Two Door Cinema Club. El segundo contará con las actuaciones estelares de Arctic Monkeys, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Bright Eyes, Foals, Jamie XX, y el ex Oasis, Liam Gallagher.

Por si fuera poco, para el tercer y último día del Corona Capital 2022 las presentaciones más esperadas serán las de Miley Cyrus, Lil Nas X, The 1975, Brian Wilson, Idles y Phoebe Bridgers.

¿Cuáles serán los precios del concierto?

¿Cuáles serán los precios del concierto?

Se ha destacado por medio de Ocesa, empresa organizadora del festival Corona Capital 2022, la preventa de boletos para tarjetahabientes Citibanamex se llevará a cabo a través de Ticketmaster el próximo 13 y 14 de junio, mientras que la venta general será a partir del 15 de junio.

El precio de boletos del abono general por los tres días ya se han revelado en la página oficial del festival:

Fase 1: a partir de 3,900 pesos más cargo por servicio

Fase 2: se venderán en 4,600 pesos

Cabe destacar que los boletos Comfort Pass en Ticketmaster tendrán precio de 5 mil pesos en Fase 1; 5,800 pesos en Fase 2, y 6,600 pesos la última etapa. Finalmente, los accesos de abonos en "Citibanamex Plus" costarán 6, 7 y 8 mil pesos para cada una de las fases. Se espera que próximamente se anuncien los costos de los boletos por día.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.