Corona Capital 2020: The Strokes encabezarán el festival de música

Corona Capital 2020: The Strokes se presentará en el festival de música

Por fin han revelado a las bandas que se presentarán en el festival Corona Capital 2020, pues la famosa banda de indie rock The Strokes encabezan el cartel del evento que se llevará a cabo en Guadalajara el próximo 16 y 17 de mayo.

Cabe mencionar que este es uno de los eventos más esperados por los fanáticos del rock y la música alternativa. Cada año se lleva a cabo el festival donde reúne a famosas bandas.

En esta edición la banda The Strokes encabezará el festival Corona Capital 2020, pues asñi lo han revelado a través de las redes sociales los organizadores del evento. Bandas como Foals, Blondie, Death Cab for Cutie y Rüfüs Du Sol, serán parte de las bandas que se presentarán el primer día del encuentro musical.

Te puede interesar: Corona Capital 2020: ¡Ya hay fechas! ¿Listos Guadalajara?

La cuenta oficial de Instagram de la banda de rock The Strokes compartieron el cartel donde revelaron su presentación para el festival del Corona Capital 2020.

Para la fecha 17 de mayo, las agrupaciones que se presentarán en el escenario del Corona Capital 2020 serán Kings of Leon, Of Monsters and Men y Nick Murphy, quienes han sido las agrupaciones más destacadas del momento.

The Strokes serán parte del Festival de Corona Capital 2020

En el festival de Corona Capital también estarán Friendly Fires,X Ambassadors, Miami Horrors, Jake Bugg, Two Door Cinema Club, Little Dragon, Shura, Gordi, Whased Out, entre otros.

Los fanáticos de The Strokes han estado muy emocionados por la presencia de la banda en el festival Corona Capital de este año, incluso algunos han recordado la ocasión que estuvieron en México en la edición número 10 del encuentro de música.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.