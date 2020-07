Corey Taylor de Slipknot anuncia su álbum debut en solitario 'CMFT'

A lo largo de su carrera, Corey Taylor se ha convertido rápidamente en un artista con múltiples guiones como miembro de Slipknot y Stone Sour, actor y autor de éxitos de ventas del New York Times. Ahora, está agregando un artista solista a la lista.

Taylor anunció el miércoles por la mañana (29 de julio) que su álbum debut como solista, CMFT, llegará el 2 de octubre a través de Roadrunner Records. El proyecto de 13 pistas lleva mucho tiempo en desarrollo, combinando pistas recién escritas con algunas que datan de su adolescencia.

Corey Taylor de Slipknot como solista

En celebración del anuncio, el rockero presentó dos singles, "Black Eyes Blue" y "CMFT Must Be Stopped", con Tech N9ne y Kid Bookie.

El nuevo video musical de este último presenta a Taylor cantando la melodía dinámica frente a "CMFT" en luces. Sus dos colaboradores se suben a sus respectivos versos, mientras las escenas de una mujer pirotécnica respirando fuego se entrelazan en la viñeta.

"CMFT Must Be Stopped" también incluye algunos cameos llenos de estrellas de los amigos de Taylor, Marilyn Manson, Lars Ulrich, Rob Halford, Chris Jericho, ZillaKami y más.

Lista completa de pistas

HWY 666 2. Black Eyes Blue

Samantha’s Gone

Meine Lux

Halfway Down

Silverfish

Kansas

Culture Head

Everybody Dies On My Birthday

The Maria Fire

Home

CMFT Must Be Stopped [Feat. Tech N9ne & Kid Bookie]

European Tour Bus Bathroom Song