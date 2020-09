¡Coqueta! Ángela Aguilar con PEGADITOS jeans luce tremendas piernas

Ángela Aguilar es una de las luminarias de la música mexicana que no deja de irradiar belleza y sensualidad en cada una de sus publicaciones de su Instagram, pues siempre presume de elegantes modelos regionales con mucha elegancia.

Hay que recordar que con anterioridad la bella Ángela Aguilar ha mencionado que se siente orgullosa de haber heredado la cintura de su abuela Flor Silvestre y que en esta ocasión la ha presumido en un atractivo atuendo.

La famosa hija de Pepe Aguilar de 16 años ha deleitado a sus fans al presumir unos encantadores jeans muy pegaditos que han dejado con la boca abierta a muchos de los internautas de las redes sociales por lo bien que se ve.

Lo jeans pegaditos de Ángela Aguilar

Resulta que a través de su cuenta oficial de Instagram, la bella Ángela Aguilar ha alborotado a sus seguidores, pues ha presumido de una pose cada vez más mexicana y con mucha elegancia que solo ella puede presumir.

En la imagen se puede notar a la cantante mexicana lucir unos ardientes jeans azules, con una exquisita blusa bardada de flores con la que se ha ganado miles de halagos y suspiros por demostrar que tiene una minicinturita al igual que su abuela Flor Silvestre.

Por si fuera poco, Ángela Aguilar ha dejado un mensaje en su publicación que dice así: Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mí misma.- @fridakahlo.

Sus fans no se han hecho esperar mucho para demostrarle a la bella chica mexicana que siempre están al pendiente de sus redes sociales, por ello hasta el momento ha logrado superar las 200 mil reacciones y muchos halagos.

Cabe destacar que Ángela Aguilar ha logrado una cintura de reloj muy natural, por lo que se ha ganado la admiración de sus millones de fans, quienes le han dicho que se ve increíble, pues son pocas las mujeres del medio que tienen esta forma tan natural en sus cuerpos, pero en el caso de la nominada al Grammy, lo logró por su abuela Flor Silvestre, quien hoy en día sigue firme y manteniendo a la familia Aguilar más unidad que nunca.

¿Te gusta la nueva pose de Ángela Aguilar en estos pegaditos jeans?