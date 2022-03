¿Coque Muñiz se burló del físico de Christian Nodal? Tweet causa controversia

El radical cambio físico del ahora ex prometido de Belinda sigue dando de que hablar en las redes sociales.

No hay día que Christian Nodal sea tema de conversación en las redes sociales, ya sea por su reciente ruptura amorosa con Belinda, lanzamientos musicales o conflictos legales. Sin embargo, en esta ocasión trascendió el hecho de que un cibernauta lo confundió con Coque Muñiz, esto debido al radical cambio físico que ha sufrido.

Tal y como ha ocurrido en las últimas semanas, el cantante de regional mexicano fue señalado por lucir totalmente diferente a como se veía meses atrás. Incluso, hubo quien se atrevió a asegurar que su aspecto actual era producto de un abuso del alcohol y la comida, así como por la tristeza que siente por el fin de su compromiso nupcial.

Un cibernauta confundió al cantante con Coque Muñiz y él respondió.

“Que raro se ve @COQUEMUNIZ”, escribió un usuario de Twitter, a lo que el intérprete de ‘La otra parte de ti’ respondió: “Claro que me veo raro, si ese no soy yo… Sí, hace daño el chupe jajajaja”. Pese a que Nodal no se ha pronunciado al respecto, algunos de sus fans consideran que se burló de él a través de dicho mensaje.

Sufrió un drástico cambio físico

La apariencia física del cantante se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales desde que terminó con Belinda.

En plena víspera del Día de San Valentín, el cantante dio a conocer por medio de sus historias de Instagram que su compromiso con Belinda había terminado. La noticia tomó por sorpresa a todos, pues la pareja se había consolidado como una de las más sólidas dentro del mundo del espectáculo mexicano.

No obstante, el detalle que más llamó la atención fue el radical cambio físico que sufrió durante y después de su relación, misma que le ha costado un sinfín de críticas por parte de los cibernautas, quienes aseguran que ha subido de peso y que su imagen se ha dañado con tanto tatuaje, además de que luce bastante agotado y ojeroso.

¿Qué paso entre Belinda y Christian Nodal?

Desafortunadamente, la pareja se quedó a un paso del altar.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Christian Nodal y Belinda pusieron fin a su romance de año y medio, esto a pesar de que ya se encontraban comprometidos. Pese a que no se revelaron los motivos que los orillaron a tomar dicha decisión, rumores aseguran que hubo infidelidades y excesos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales