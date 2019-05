¡Copiona! Selena Gómez replica el look de Jennifer Anishton (FOTOS)

Después de que Selena Gómez desapareció temporalmente de los reflectores, alfombras rojas, redes sociales y del medio artístico, la actriz y cantante Selena Gomez, reapareció en el Festival de Cine de Cannes.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Escándalo! Angelique Boyer habla del supuesto romance entre Irina Baeva y Sebastián Rulli (VIDEO)

¡Copiona! Selena Gómez replica el look de Jennifer Anishton (FOTOS)

Como parte de su rehabilitación y para trabajar en si misma, Selena Gómez se rodea en la mayoría del tiempo de personas que no están involucradas en el mundo del espectáculo, amigos no famosos; por lo que sale a las calles como si fuera parte de uno de ellos.

Tratando de vestirse “normal”, la actriz llamó la atención de las personas con un estilo de la actriz Jennifer Aniston, el cual uso hace mas de 20 años.

Selena Gómez y Jennifer Anishton

Hasta el momento no se sabe si el outfit de Selena Gómez fue al propósito o “meramente” casualidad, ya que el look de la cantante, fue replicado casi a la perfección, casi igual al look que usó Jennifer Aniston en la serie de los 90’s en la serie “Friends” con el personaje Rachel Green.

Selena Gómez y Jennifer Anisthon.

El outfit de Selena Gómez , además de verse muy a la moda, era bastante básico, pues solo se basó en un overall y gorra negros, haciendo juego perfecto con unos tenis y una blusa blanca; y aunque la idea de la estrella era pasar desapercibida y ser “normal”, fue localizada por los paparazzis, quienes la bombardearon con fotos, arruinando un día que al parecer pintaba más que perfecto.

La actriz fue descubierta saliendo de una iglesia, donde celebró el “Memorial Day”, una de las fiestas de Estados Unidos del durante el lunes de mayo para recordar a los soldados caídos en guerra; después Selena Gómez se dirigió a un restaurante con sus amigos, quienes cuando percataron las fotos simplemente decidieron ignorarlas.