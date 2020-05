“Control Z” la serie mexicana original de Netflix que rompió el internet

“Control Z” llegó para revolucionar el mundo de las series mexicanas, ya que trata temas como el bullying, el ciberacoso, la noción sobre la diversidad sexual y otros tantos temas actuales.

Esté nuevo proyecto mexicano explora las consecuencias de depender de sus herramientas tecnológicas con algunas buenas ideas, la noción sobre el secreto, la privacidad y la intimidad en una época obsesionada con la exposición pública.

Esta serie llegó para ganarse un lugar en los favoritos de los cibernautas, quienes disfrutan de series adolescentes como “Élite” y “Riverdale”.

Muestra las historias de un grupo de estudiantes que se ven envueltos en una serie de problemas y traiciones en donde se muestra la realidad de muchos en el país, alguien con un padre corrupto, alguien que está enamorado de un compañero, la chica que ha ocultado al mundo que su papá está vivo o la chica que no le ha dicho a nadie que es trans.

Además de tener imágenes fuertes relacionadas con el bullying en todas sus formas, la realización social, la automutilación, la identidad sexual, las drogas, la infidelidad y sus consecuencias.

“Control Z” recalca la importancia de la salud mental

>

La protagonista de la historia Ana Valeria Becerril interpreta a Sofía, una adolescente que tiene problemas de ansiedad y depresión, además de que vive con un oscuro secreto.

Sofía es una chica observadora y asocial, lo cual la lleva a ser la indicada para resolver el misterio y enfrentar al mayor reto de su vida: encontrar al hacker que está amenazando a toda la escuela con revelar sus más oscuros secretos.

La actriz platicó en una entrevista, que cree que fue importante para los escritores no quedarse a medias y hablar de las cosas con la verdad y no ocultar las situaciones por las que pasan los jóvenes.

Declaró que se siente halagada de formar parte de un proyecto que hable sobre la salud mental ya que los jóvenes pasan mucho tiempo viviendo con ansiedad, depresión.

Te puede interesar: Netflix sorprende con sus estrenos de Junio ¡No te los pierdas!

La plataforma digital no ha dado declaraciones sobre si habrá o no una segunda temporada, pero entre el episodio final y el excelente recibimiento que ha tenido la serie en varios países de América Latina, no cabe duda que Netflix volverá a apostar por la serie.