Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¡Continúa la historia de amor! Shakira y Gerard Piqué siguen juntos. Desde hace algunas semanas constantemente en medios se ha hablado sobre la posible separación de Shakira y Gerard Piqué. Sin embargo no fue hasta hoy jueves que varios medios confirmaron la separación. Pues un portal de España, Cotilleo.es, dio a conocer que este romance había llegado a su fin. Con esta noticia Shakira y Gerard Piqué se convirtieron nuevamente en noticia.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx