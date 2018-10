“Contigo”, regresa La Mala Rodríguez más sensual que nunca

La Mala Rodríguez es conocida por ser una de las pocas mujeres que destaca en el género Rap a nivel mundial, además de ser una gran cantante que ha logrado colocarse como una de las más importantes mujeres en el ámbito musical por la intensidad y fuerza en sus letras, como por su canto.

La Mala siempre se ha distinguido desde sus inicios, con el paso de tiempo ha logrado ser en un referente en la escena urbana y líder femenina del rap, con un estilo particular con un toque de flamenco y poesía.

La española ha comentado en su regreso a México que siempre se ha mostrado segura sobre los escenarios, pero cuando está debajo es como cualquier mujer, sensible con todas sus emociones.

“Cuando empecé apenas había algunas chicas. Estaba en un grupo de trece hombres, todos rapeaban sus experiencias, sus puntos de vista, pero no podía cantar ese tipo de visión, porque tenía que contar la mía. Que hoy en día haya otras chicas haciendo lo mismo, me parece súper genial, porque es así como debe ser. La música es un canal, donde lo que yo expreso se hace más rico”

“Contigo” el primer sencillo de su más reciente álbum “Gitanas”

La Mala ha elegido a Mexico para la presentación de su nuevo sencillo que lleva por nombre “Contigo”, que ha creado junto al rapero británico-jamaiquino Stylo G.

Su nuevo álbum "Gitana" muestra en el origen de la cantante de descendencia gitano-español-andaluz, con el cual ya con el nombre da una carta de presentación que se intuye va a dar mucha polémica, hay que recordar que pasaron cinco años para que La Mala lanzará un nuevo material discográfico.

Sobre su estancia en México

“Siempre que viajo a México me siento muy feliz, con muchas ganas de emprender el viaje. Me gusta ver a la gente feliz, esa es la cosa más bonita que hay, el poder transmitir fuerza y alegría a la gente”

No solo en la música ha destacado la andaluza, también ha sido considerada de las mujeres más sexys de la escena musical, por lo que también ha expresado que le gusta sentir su sexualidad, el ser mujer, acepta su cuerpo tal cual es y no muestra vergüenza alguna, recuerda que a principios de su carrera, la cantante no quería dar a lucir alguna parte de su cuerpo, porque prefería que resaltara su música, sin la identificación de su imagen, perra la vida le enseñó a reconciliarse y armonizar su cuerpo, su sexualidad y la seguridad de su persona.