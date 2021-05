"Contento y feliz": Los últimos días con vida del actor Jaime Garza

El actor Jaime Garza vivió contento y feliz sus últimos días con vida, esas fueron las palabras que la familia compartió luego de su fallecimiento.

“Pues fue mi marido, yo me casé con él. Él no se casó nunca más con nadie, ni antes ni después. Siempre lo voy a recordar con mucho amor”, compartió la actriz Rosita Pelayo, ex esposa del actor.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el actor falleció a los 67 años, víctima de un paro cardíaco derivado de la diabetes que por años padecía.

¿Quién era Jaime Garza?

Jaime protagonizó "Simplemente María" a lado de Victoria Ruffo.

El actor participó en las más exitosas telenovelas de Televisa, donde se destaca Rosa Salvaje, Vivan los niños, Mañana es para siempre y en Simplemente María, a lado de la icónica actriz Victoria Ruffo.

La vida de Garza se vio envuelta por la tragedia, pues en el 2014 al sufrir un accidente en su motocicleta perdió la pierna, los médicos no la pudieron salvar ya que la diabetes que padecía complicó más su situación, lo cual lo llevó a una depresión severa.

Jaime también era tío de la cantante del grupo Timbiriche, Mariana Garza, la cual se dijo muy afectada por la partida de su tío, del cual se despidió a través de fotografías en su cuenta de Twitter.

Su romance con Viridiana, hija de Silvia Pinal

En 1982 sufrió la muerte de su novia Viridiana, hija de Silvia Pinal.

En los 80's vivió un cálido romance con Viridiana, hija de la actriz Silvia Pinal y que fallecería en un trágico accidente a la edad de 19 años. Esta situación marcó fuertemente la vida de Garza.

“La vida es un privilegio y es un honor estar vivo, debemos de agradecer el breve tiempo. [...] Yo quisiera estar aquí al 2030 o 2040, sin embargo, tenemos todos nuestro tiempo y tenemos que aprovechar el tiempo que estemos aquí para tratar de ser felices y buenas personas”, comentó el actor en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, a pesar de las pruebas tan difíciles que la vida le puso en el camino, Jaime Garza vivió sus últimos días con mucho ánimo y con esperanzas de pronto poder regresar al trabajo que tanto amaba, la televisión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado