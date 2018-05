Consuelo Duval y su comentario sobre las ratas

La actriz, Consuelo Duval, compartió en su cuenta de redes sociales una divertida fotografía junto a una rata, quien debajo de la foto comento lo siguiente:

A mí no me dan miedo las ratas de cuatro patas... me dan más miedo las que tienen dos y tratan de “robarte” hasta La paz, escribió Consuelo Duval.