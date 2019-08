Consuelo Duval y Adrián Uribe no se cansan de demostrarse su amor

Aunque nunca se ha confirmado que Adrián Uribe y Consuelo Duval sean una pareja en la vida real, ambos han escenificado a una de las mejores parejas en la historia de la televisión mexicana, al “vítor” y la “Nacaranda” quienes en la Hora Pico nos mostraban el día a día de una pareja real.

Consuelo Duval y Adrián Uribe son grandes amigos en la vida real, y ahora estarán participando juntos en una nueva producción llamada “infelices para siempre” la cual será una película protagonizada por este par de actores.

No sabemos a ciencia cierta si es parte de la promoción de la película, si de verdad se aman tanto, o si el pasar tanto tiempo juntos les ha traído nuevos sentimientos, pero lo que si sabemos es que las redes de ambos comediantes se han inundado con imágenes de esta pareja, tanto de ahora, como del pasado.

Tal es el caso de este jueves 8 de agosto, cuando Consuelo Duval compartió una serie de fotos del viaje del Vítor y la Nacaranda a Londres para visitar a la reina.

“En las buenas, en las malas, en la peores, en un foro de televisión, en los teatros de México y de Estados Unidos y ahora en un set.. filmando día y noche. Y todos los días de estos 20 años juntos me sorprendes, me proteges, me enseñas y me haces reír!! @adrianuribe Eres mi Hombre Increíble!“ le ha publicado Consuelo Duval a Adrián Uribe.

Otro ejemplo de que pasan mucho tiempo juntos, fue cuando el actor Adrián Uribe compartió un video donde ambos están comiendo, pero se les acerca una tierna niña para pedirles que se tomen fotos con ella, y ellos grabaron un video muy cómico.

“Esta niña hermosa nos robó el corazón y nos hizo el día! ��❤️ @consueloduval” compartió el actor en su cuenta de Instagram.

La pareja al pasar tanto tiempo juntos ha causado conmoción en redes sociales que ha comenzado a recibir mensajes de sus seguidores, pidiendo que por favor confirmen que son una pareja real.