Consuelo Duval tacha de LOCA a Niurka por esta razón

Consuelo Duval está de vuelta en el mundo de la televisión, pues tras haber superado el coronavirus, salió en defensa de Montserrat Oliver, Yolanda Andrade y hasta de Niurka Marcos, a quienes tachó de locas.

La polémica comenzó cuando Niurka Marcos diera a conocer en sus redes sociales que la habían corrido de ‘MoJoe’, programa de Unicable que conduce Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, aunque luego se dio a conocer que las cosas no habían ocurrido así y que todo se trataba de un mal entendido.

Niurka les escupió a Montserrat Oliver y Yolanda Andrade en su programa.

Consuelo Duval arremete contra Niurka Marcos en televisión

Tras la reciente pelea, la actriz y comediante trató de defender a sus compañeras, pero también dijo estar del lado de Niurka Marcos, esto durante una entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’, ahí confesó que tanto Andrade como Oliver sí son unas “perras divinas” y que ella no lo ve como ofensa.

Consuelo Duval opina sobre la polémica entre Niurka Marcos y las Mojoe.

“Es que hay una frase que dice, ‘No me compares con un perro, no merezco tan alto calificativo’. Y sí, Yolanda y Montserrat son un par de perras divinas, que saben amar como perras y no lo sentí como una ofensa”, comentó Consuelo Duval.

Asimismo, Consuelo Duval reiteró que así es la cubana, a quien llamó loca y encantadora e incluso recordó un incidente parecido que tuvo con ella en el pasado: “Aparte Niurka está loca, es encantadora. Un día te adora, otro día no. Ya me tocó, un día me dijo chinga tu madre. Niurka es como ella lo dijo, la señora de la polémica. Es muy divertida, a mí me encanta”.

Fotografías: Instagram