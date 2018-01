Consuelo Duval sufre extraña e incurable enfermedad

Consuelo Duval sufre una extraña enfermedad desde hace unos años, la cual le ha dado serios problemas. Aunque ya está acostumbrada a este padecimiento, aún le resulta molesto el tratar de sobre llevarlo.

En entrevista con medios nacionales, Consuelo Duval de 48 años de edad cuenta que se trata de una enfermedad neuronal y le hace perder la visión de manera parcial, además le provoca fuertes migrañas.

"Es algo que tengo desde hace muchos años, no sé como se llame exactamente la enfermedad, pero el rollo de las luces intermitentes genera en mi cerebro una cosa que me hace como perder la visión de momento y unas migrañas localizadas muy fuertes.”

Además asegura saber qué es lo que le ocasiona que su padecimiento se dispare, e incluso sabe como controlarlo, porque no tiene cura hasta el día de hoy.

El flash de los celulares, la luz intermitente de una discoteca o algo que prende y apague, de veras, pregúntale a los neurólogos, sí tengo esa enfermedad, pero me tomo una pastilla y cuando tengo que ver con medios ya no me pongo de chillona” declara la actriz.

Finalmente Consuelo Duval, asegura que realiza visitas periódicas al neurólogo para monitorear su enfermedad, pues ha resultado muy molesta, ya que ella tiene que estar frente a las cámaras constantemente.