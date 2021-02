Consuelo Duval sufre bochornoso momento en pleno set de grabación ¡Qué Oso!

Consuelo Duval se encuentra entre las últimas tendencias de la farándula, tras confesar uno de los momentos más incómodos y bochornosos que sufrió recientemente durante las grabaciones de la película “Malcriados”.

Recordemos que Consuelo Duval se ha consolidado como una de las actrices más apreciadas y exitosas de la televisión mexicana, siendo uno de sus trabajos más destacados en la popular serie cómica “La Familia P.Luche”.

Sin embargo, esta guapa actriz mexicana no sólo ha logrado triunfar en la pantalla chica sino que también se ha posicionado como una de las figuras más populares en Instagram, donde supera los 4.5 millones de seguidores.

Mediante una serie de historias en esta plataforma, Consuelo Duval contó una de sus últimas experiencias que vivió durante las grabaciones de la película “Malcriados”, uno de sus proyectos más recientes.

De esta manera la actriz señaló que ha tenido algunos problemas para memorizar los diálogos, una situación que la llevó a vivir uno de los momentos más incómodos en el set de grabación.

“Hoy tuve mucha vergüenza en el set, porque no más no me entraban los textos”