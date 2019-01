Consuelo Duval se le va encima a Eugenio Derbez por no felicitarla (FOTO)

El pasado 11 de enero la famosa actriz y comediante Consuelo Duval celebró su cumpleaños número 50, donde presumió su cuerpo en ajustado bikini para demostrar que la edad no le ha afectado. Por su puesto cientos de sus amigos y familiares le dieron sus mejores deseos por su festejo.

Aunque hubo uno que ni siquiera se acordó.

Se trata nada más y nada menos que del famoso actor Eugenio Derbez, quien es uno de los amigos más cercanos de Consuelo Duval, pues todo el mundo conoce a la pareja de Ludovico y Federica P.Luche, en la exitosa comedia “La Familia P.Luche”.

Fue exactamente este personaje el que Consuelo Duval retomó para reclamarle a Eugenio Derbez por no felicitarla, ya que hace unos días el famoso comediante decidió tomarse unas vacaciones con su familia y acordaron alejarse de sus teléfonos y las redes sociales.

“La gente rumora INSECTO!!! Las mujeres dicen que ya no te importo cucaracha de cocina económica, los hombres se me acercan y me acosaaan ANIMAAAAAL... y todo porque al sacacopias de mi marido se le olvidó mi cumpleaños!! BRAVO LUDOVICO!! Eres un esposo ejemplar, lombríz de aguapuerca”