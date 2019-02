Consuelo Duval rompe el silencio y revela los motivos de su salida de Televisa

La actriz mexicana Consuelo Duval estuvo como invitada al programa de Pepillo Origel "Con permiso", durante la entrevista la artista reveló las razones que la orillaron a dejar de trabajar en Televisa.

Cabe mencionar que la salida repentina de Consuelo Duval de la televisora de San Ángel dejó muy sorprendidos a todos sus fans, quienes admiraban el trabajo que realizaba durante los programas de Televisa.

Consuelo Duval fue cuestionada sobre su salida de Televisa y ella rompió el silencio y reveló sus motivos de abandonar a dicha televisora.

“Por berrinchuda, por loca, cabrona, por soberbia no, yo quería justicia, me llego todo al mismo tiempo, me divorcio del hombre con el que me case por la iglesia". Mencionó Consuelo Duval.