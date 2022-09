Consuelo Duval revela que un hombre la agredió en un supermercado

Consuelo Duval revela el "abrumador" momento que vivió en un supermercado.

Las conductoras de “Netas Divinas” se han caracterizado por revelar impactantes detalles de sus vidas en el programa, en está ocasión fue Consuelo Duval quién recordó una experiencia “abrumadora”, cuando un hombre la intentó agredir en una supermercado.

Consuelo Duval, Natalia Téllez, Paola Roja, Galilea Montijo y Daniela Magun, se han robado el corazón de los televidentes de Unicable, con el programa “Netas Divinas”, debido a sus carismáticas personalidad e impactantes confesiones.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Consuelo Duval quién aseguró tener una personalidad fuerte y que confronta a las personas, confesó que al ser agredida en un supermercado, decidió quedarse callada, por una importante razón.

Consuelo Duval confiesa que fue agredida

¿Qué le pasó a Consuelo Duval?

En la reciente emisión del programa “Netas Divinas”, la conductora y comediante Consuelo Duval, quién también forma parte del programa “El Retador”, contó que un día fue al supermercado con su hijo, sin embargo terminó viviendo un momento aterrador.

Según relató, llegó al supermercado junto a su hijo, Michelle y se separaron en sus respectivos carritos; mientras ella estaba recorriendo el lugar, un sujeto chocó contra ella, aunque la comediante asegura que le pidió perdón, el hombre comenzó a buscarle pelea.

"No entendía por qué traía tanto tiro conmigo. Entonces me acerco y le digo 'Ya párale hij', así quedito y al oído. 'Ya párale porque no vengo solita'" reveló.

La famosa dio a conocer que el hombre le hacía señas e insinuaciones de pelea con la mirada, ocasionando que se sintiera abrumada:

"Me empecé a sentir muy abrumada. (...) Me quedé sumisamente callada, yo que soy una pedera por proteger a mi hijo" indicó Consuelo, quién dejó en claro que no quería ocasionar problemas para su hijo.

Te puede interesar: Consuelo Duval envía conmovedor mensaje a Derbez tras sufrir accidente

¿Cuántos hijos tiene Consuelo Duval?

¿Quienes son los hijos de Consuelo Duval?

La actriz y conductora Consuelo Duval, tiene dos hijos, Michelle y Paly Duval, quienes siguieron sus pasos y actualmente son actores.

En diversas ocasiones la famosa ha mostrado que es muy cercana a sus dos hijos, quienes se expresan con gran admiración de su mamá.

Consuelo Duval es considerada como una de las conductoras y comediantes más queridas, gracias a su carismática personalidad.

