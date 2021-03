Una vez más, la actriz, conductora y comediante Consuelo Duval abrió su corazón al hablar en una reciente emisión del programa Netas Divinas de Unicable sobre los problemas que tuvo con el alcohol y el momento en el que ella decidió ponerle fin a su adicción a la bebida.

Consuelo Duval aseguró que su alcoholismo comenzó cuando se enteró que a su padre, el señor José Antonio Dussauge, le habían detectado cáncer: “No sé en qué momento el alcohol fue mi compañerito de banca y creo que sí lo tengo claro, fue cuando me enteré del cáncer de mi papá, luego de mi hermana y dije: 'Esto no lo vivo sobria'”.

Consuelo Duval comenzó a tomar al enterarse que su padre tenía cáncer.

La actriz, quien diera vida a Federica en la serie La Familia P.Luche, añadió:“Me enganché muy cabr*n con el alcohol y llegó un momento en el que un día me desperté, hace como dos años y dije: 'No quiero esto nunca más'. Sentía que yo no era yo si no tenía dos o tres copas de tequila.

Tras darse cuenta que perdía el control de sí misma a causa del alcohol, la comediante Consuelo Duval pidió a Dios que le ayudará a superar su alcoholismo: “Me levantaba angustiada pensando: '¿Qué hice ayer?' y es la sensación más espantosa de tener en la vida. Un día me dormí y le dije a Diosito: 'No permitas que esto vuelva a pasar'”.

¿Cómo superó Consuelo Duval su adicción por el alcohol?

Por último, la ex estrella de La Hora Pico aceptó que el alcohol le hizo hacer cosas muy descabelladas, y que incluso llegó a desconocerse por completo: “Me agarré de la pinch* botella. Era una Consuelo que no soy yo, no era mi esencia, hacía muchas pen*jadas”.

Tras superar su problema con la botella, Consuelo Duval asegura que ahora bebe con medida: “Algo pasó y ahorita te digo con todo el amor de mi vida que no me entra el alcohol… Si me tomo una, pero ya no quiero volver a ser esa Consuelo que fui. Mientras todo lo malo estaba pasando en mi vida yo traía una fiesta”.

