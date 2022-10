Consuelo Duval revela que se hizo pipí encima de un famoso actor

Consuelo Duval revela que se hizo pipí en una escena de cama.

Consuelo Duval no tiene problemas en relatar los momentos más polémicos e incómodos que ha enfrentado a lo largo de su carrera, sin embargo generó gran sorpresa al confesar que en una ocasión se hizo pipí encima del actor Ari Telch.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Consuelo Duval ha logrado conquistar el corazón de los televidentes, gracias al programa “Netas Divinas”, donde se ha sincerado sobre los aspectos más íntimos de su vida.

Además de su talento, Consuelo Duval se ha caracterizado por su gran sentido del humor, mismo que confiesa que le ha hecho pasar muchos momentos incómodos, pues se ha hecho "pipí de la risa".

Consuelo Duval se hace pipí sobre Ari Telch

¿Qué dijo Consuelo Duval del bochornoso momento con Ari Telch?

En una reciente emisión de programas “Netas Divinas”, las conductoras recibieron como invitada a Roxana Castellanos, quien recordó las ocasiones en las que Consuelo Duval se ha orinado de tanta carcajada.

"Se hizo arriba a Ari Telch, estaban desnudos... en la obra de teatro", mencionó, causando la sorpresa entre las conductoras del programa, quienes le pidieron a Consuelo que relatará la anécdota.

“Completamente encuerados, pero había sábanas de por medio, entonces entraba una canción que me acuerdo perfecto y entonces hacíamos como una coreografía, de que estábamos cuchiplanchando y entonces en ese momento quién sabe qué me dijo y le dije: 'no me hagas reír', pero le saque los ojos y le dije: 'No, Ari, me voy a hacer pipí” contó.

Finalmente Consuelo Duval quién se ha caracterizado por su gran sinceridad en ‘Netas Divinas’, contó que no pudo aguantar la risa y terminó haciéndose pipí encima de Ari Telch:

"Y entonces con la sábana le limpiaba toda su panza peluda", agregó.

Te puede interesar: Conductora de Netas Divina humilla a Galilea Montijo en vivo

Consuelo Duval edad

¿Cuántos años tiene Consuelo Duval?

La actriz y carismática conductora Consuelo Duval tiene 53 años de edad, nació el 11 de enero de 1969 en la Ciudad de México.

Consuelo Duval se ha logrado consagrar como una de las conductoras más queridas y ha formado parte de exitosos programas de Televisa.

Actualmente Consuelo Duval triunfa en el programa de Unicable “Netas Divinas”, donde el público ha podido conocer más sobre su vida personal y las complicaciones que ha tenido que enfrentar para lograr destacar en la industria.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram