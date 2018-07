Consuelo Duval presume su rostro sin maquillaje

v>

En la fotografía la actriz luce una pijama con el símbolo de la película Los increíbles, junto con la instantánea compartió un mensaje para todos sus seguidores.

Consuelo Duval sorprendió a sus 1.1 millones de seguidores de Instagram tras publicar una fotografía en la que luce su rostro sin maquillaje.

"Y entonces... me quito “el pelatzo”, la pestaña, las chapas y el maquillaje y me pongo la pijama que me regaló mi comadre (que no me habla porque “la dejo en visto”) @jacintakarla y pienso... esta “soy yo” la de a deberás la que tiene “manchas en la cara” por su novio el sol la que está “expuesta” a la aprobación de los demás.