Consuelo Duval perdió su virginidad con Raúl Araiza ¡Reveló todo!

Los ánimos se han puesto muy candentes en esta cuarentena, y Consuelo Duval ha confesado que su primer novio fue Raúl Araiza, pero no solo eso, sino que en el programa de Yordi Rosado, la famosa reveló que no solo fue su primer noviazgo, sino que además con él perdió la virginidad.

La actriz de la Familia P. Luche dijo que todo empezó cuando en el año 1987 trabajó como recepcionista en Televisa donde conoció al actor y conductor, quien diariamente la saludaba, y de quien se fue enamorando poco a poco con el paso de los días y de las conversaciones.

Además dijo que su hermano se molestaba al verla tener novio, sin embargo, fue un momento muy bonito, pues todos los días se veían.

Además explicó que el ahora conductor de Hoy la acompañaba al metro después del trabajo, para que no vaya sola a tomar el transporte público.

“Me dejaba en el Metro me decía: ‘Ay, Pachita es que ir a tu casa, me da miedo que me vayan a quitar mis cosas’, y yo: ‘Sí, no importa Raúl, yo me voy en el metro'”.