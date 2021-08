Consuelo Duval no soporta a Karla Panini: “Me dan ganas de partirle su madr*”

La actriz Consuelo Duval reveló que no soporta a Karla Panini y que tiene “ganas de partirle su madr*”. Recordemos que Duval era una gran amiga de Karla Luna incluso la visitaba en el hospital antes de que falleciera.

Fue a través del podcast “En Cortinas” con Luisito Comunica y Juan Bertheau, que Duval habló sobre sus proyectos, su carrera y algunos momentos que han marcado su vida. Sin embargo la actriz causó gran revuelo luego de recordar las peleas que hubo entre Panini y Luna, además de revelar que no soporta a la primera.

Desde años atrás Duval había dejado en claro su desprecio hacia la comediante Karla Panini, pues en 2017 indicó: “Estoy enojada, a la otra ni la quiero ver. Sí le parto su mad… yo creo, no sé si estoy loquita, pero sí tengo tantitas ganas de partirle su pi#¢$ mad#¢@. No la conozco, ni la quiero conocer…no, si la veo contendría mis ganas de madr…mela, nadamás. Y de darle un jalón de pelos”.

Duval aún no soporta a Karla Panini

Dicha declaración donde Duval mandó un fuerte mensaje a Panini lleva varios años, pero ahora en 2021 la comediante habló de aquella declaración y al parecer ha cambiado su opinión y su forma de pensar desde entonces, pues aseguró que hubo un comentario que la hizo replantearse la enemistada que tenía con Panini.

“Lo que pasó ahí es que me involucré mucho porque Karla Luna y yo hicimos una conexión hermosa en un momento muy difícil de mi vida. Y es que a mi papá le dio cáncer, a mi hermana le dio cáncer, me divorcio, mis hijos creciendo y la ola me tapó, y en este remolino hubo mucha gente que me agarró, luego me tenían que soltar y otra vez a seguirle en el pinch* remolino, hasta que tuve la certeza de que sabía que iba a salir y que no sabía cómo… Ahí apareció Karla Luna”, contó recientemente Duval a los influencers en el podcast.

Sin embargo, aunque Duval aseguró que ahora ve las cosas de forma distinta admitió que aún no soporta a Panini y que incluso tiene ganas de golpearla.

“Tengo ganas, cada día que oigo su nombre, de partirle su madr*. No físicamente, sabes, verla a los ojos y decirle ‘que fea eres’, sería suficiente”, dijo.

¿Qué es Consuelo Duval de Eugenio Derbez?

La actriz es una gran amiga de Eugenio Derbez

La actriz Consuelo Duval es una gran amiga de Eugenio Derbez, ambos participaron en el programa “La familia Peluche” y formaron una gran amistad y aunque dentro de la pantalla estaban casados esto nunca sucedió en la vida real.

