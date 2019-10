Consuelo Duval le reclama a Eugenio Derbez por ya no considerarla su esposa

Como todos sabemos la familia P.luche es una de las series mexicanas más icónicas de todos los tiempos, y es que en la producción realizada por Eugenio Derbez causó sensación en los televidentes a lo largo de sus tres temporadas, donde pudimos ver a todos los personajes pasar de ser una niños a todos unos adultos.

Sin duda en la serie protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval causó mucha emoción, pues capítulo tras capítulo relataba en su guión las vivencias de una familia típica mexicana, sobre todo en la cuestión de pareja donde pudimos ver Eugenio Derbez y Consuelo Duval protagonizar uno de los matrimonios más apegados a la realidad en México que ha habido.

En ese sentido, aunque han pasado los años, y hace mucho tiempo que no sale nuevo capítulo de La familia P.Luche “Ludovico P.luche y Federica P.luche” se siguen manteniendo como como una pareja de esposos muy divertidos ante las redes. Sin embargo, este 27 de octubre Eugenio Derbez decepcionó a Consuelo Duval, por no considerarla como una de sus esposas, a través de una publicación que hizo.

Es por ello que Consuelo Duval no se quedó callada, y publicó un fuerte y directo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“sí vas a estaaaaaaaar Animaaaaal????? NEGAAAAAANDOME COMO PEDRO A JESÚS????? Ay Ludovico que Dios te perdone Jumíl de coladera!! Que se apiade de ti!! Porque las redes sociales son muuuuuy MUUUUUY poderosas!! Sangijuela clonada con garabatos!! Y TE VA A LLOVER CHAPARRITO!! Te va a lloveeeeeeer!!! ATTE La INEXISTENTEEEE!! La Hoy OCCISAAAA! Federica Dávalos Ex De P.Luche.

Los fanáticos apoyaron el mensaje de Federica, pues consideraron una falta de respeto que Eugenio Derbez no la considerara, aunque vale la pena resaltar que quien publicó fue Eugenio, no Ludovico. Hasta ahora Eugenio Derbez no ha contestado a la publicación de Consuelo Duval.

