Consuelo Duval incomoda a Atala Sarmiento con brutal pregunta

Increíble pero cierto, la nueva conductora de Intrusos, Atala Sarmiento estuvo como invitada en el programa Netas Divinas, donde habló de su trayectoria y su renuncia de Tv azteca, en la que trabajó más de veinte años, pero durante la entrevista la periodista no se esperaba la brutal pregunta de Consuelo Duval.

Consuelo Duval sin pelos en la lengua le dijo a Sarmiento si la corrieron, por lo que un incomodo silencio se vivió por un par de segundos el cual quedó capturado en video para después responder lo siguiente:

No pero sí se me puso contra las cuerdas o sea no se me dijo te vas, pero si se me puso en un callejón contra la pared de pues esto es lo que hay ¿qué haces?..., dijo Atala.