Consuelo Duval habla sobre su polémica salida de Televisa ¡Escándalo!

Consuelo Duval hoy se encuentra entre uno de los peores escándalos mediáticos, tras recordarse los verdadero motivos que la llevaron a ser despedida de Televisa, compañía donde trabajó por varios años.

Recordemos que Consuelo Duval saltó a la fama gracias a su participación en el programa de Eugenio Derbez “La Familia P.Luche”, donde ella le daba vida al personaje de Federica Dávalos. Asimismo la hemos visto participar como conductora en varios programas para la pantalla chica, obras de teatro e incluso cine.

Sin embargo su salida de Televisa fue uno de los casos más inesperados y polémicos en su momento, y ahora este tema volvió a ponerse sobre la mesa después de que varios internautas comenzaron hablar sobre los motivos que la llevaron a ser despedida.

Quizá mucho no recuerden, pero Consuelo Duval ya había hablado sobre los motivos que la llevaron a ser despedida de la televisora mexicana, una confesión que realizó a través del programa “Netas Divinas”.

En ese momento la actriz mexicana reveló que su salida se debió a su mala actitud, pues se encontraba pasando por varios momentos complicados como su divorcio y la enfermedad de su papá, que definitivamente la afectaron emocionalmente.

“Salí por berrinchuda… no por soberbia, quería justicia, me llegó todo al mismo tiempo y es que me divorcié. Luego al año, me anuncian que mi papá tiene cáncer.”