Consuelo Duval habla de sus cirugías plásticas ¿Está arrepentida?

Consuelo Duval es una mujer que "no tiene pelos en la lengua" y suele revelar secretos de su vida privada. En esta ocasión, la actriz y comediante sorprendió a todos tras hablar de los estragos que le dejó una mala cirugía plástica, la cual se realizó después de sus embarazos.

En los últimos días, Consuelo Duval ha sido tendencia luego de que circularan en redes sociales unas supuestas fotografías de ella desnuda; sin embargo, la actriz aclaró con humor que son falsas.

Ora!! Tengo que callar algunas bocas!! pic.twitter.com/VgT28U5YYo — Consuelo Duval (@ConsueloDuval) August 11, 2020

Cirugía estética de Consuelo Duval se complicó

Durante una emisión del programa 'Netas Divinas', Consuelo Duval aprovechó para mandar un mensaje sobre el amor propio y hablar de las consecuencias físicas que le dejó una mala cirugía estética. La actriz de 'La Familia P. Luche' mencionó que se operó el abdomen y los pechos luego de tener a sus hijos, ya que consideraba no tener un cuerpo perfecto.

"Me vi los cachos de piel y dije: 'No, a la hora del amor'. Lo vi yo y dije opérenme ya. Luego me operaron de la rechinga... porque me dejaron la pinc... cicatriz así (en zig-zag). Creo que se les acabó la piel", comenzó a relatar Consuelo Duval.

La actriz comentó que cometió el error de dejar todo en manos del cirujano, incluso, la elección del tamaño de los implantes que le iban a poner en sus pechos.

"Nunca vi que tamaño de prótesis iba a tener y de repente ya tenía una cosa enorme: ¡Hola, las chichotas! (...) La verdad le dije (al cirujano): 'Tú, encárgate de ponerme muy bonita' y muy mal porque me dejó en las manos de su asistente. Se le acabó la piel de mi cuerpo, ya no cerraba la herida", comentó Consuelo Duval.

Consuelo Duval confiesa que sus cirugías plásticas tuvieron complicaciones.

Finalmente, Consuelo Duval mencionó que fue muy difícil su recuperación, pues debía caminar con la espalda encorvada debido a que la herida no cerró de manera correcta.

"El bikini se supone que tapa la cicatriz (...) Te juro dos meses estuve así y a lo que tuve que acostumbrarme fue al nuevo cuerpo cicatrizado. Estaban ahí las cicatrices recordándome que era una pende... porque no había tenido cuidado en elegir, o sea, siempre me voy por el primero", dijo la comediante.