Consuelo Duval festeja su cumpleaños con atrevido bikini (FOTO)

La actriz y conductora Consuelo Duval es una de las artistas y comediantes mexicanas más reconocidas en los últimos años, quien a pesar de los años no pierde su carisma y belleza.

La presentadora festejó su cumpleaños número 50 de una forma poco convencional y fueron sus hijos los que presumieron las envidiables curvas que posee Consuelo Duval, aún con el pasar de los años.

Por medio de su cuenta personal de Instagram sus hijos, Michel Duval y Paly Duval decidieron felicitarla s través de un tierno mensaje, el cual fue acompañado de una atrevida imagen de la actriz.

En la instantánea, se puede ver a Consuelo Duval con la mirada en el celular y luciendo un diminuto bikini, con el cual dejo ver el escultural cuerpo que se manda a los 50 años, pero lo que más llamó la atención de los internautas fueron los senos de la comediante, los cuales quedaron al aire con la diminuta prenda.

La ardiente fotografía fue acompañada de un tierno mensaje de amor: “Tenía un nudo en la garganta y fui a acostarme con ella, yo no sé si es un súper poder de mamá o que pero a su lado todo parece menos cruel. Le dije ‘mamá, creo que me siento triste’ me miró con la ternura de siempre y me dijo ‘cuando te sientas así cierra los ojos y piensa en cosas hermosas’, desde ese día, siempre cierro los ojos y no se me ocurre una cosa más hermosa que ella”, se pudo leer.