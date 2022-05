Consuelo Duval destapó que Galilea Montijo no es su amiga ¿Rivalidad?

Consuelo Duval destapó que Galilea no es su amiga ¿Rivalidad?

Desde que se dio a conocer la llegada de Galilea Montijo al programa "Netas Divinas", han surgido varias reacciones en contra de la conductora de Televisa, incluso aseguraron que hay una rivalidad entre ella y Consuelo Duval, pero la actriz dio un contundente comentario al respecto.

La actriz de 53 años de edad dejó en claro que no existe una rivalidad entre ellas, pero señaló que Montijo no es su amiga a pesar de que la conoce desde hace varios años, pero que tratándola en el programa podrán ser amigas, pues dijo que a Montijo no le gustan los pleitos.

Recordamos que en La Verdad Noticias te compartimos que Montijo es la nueva conductora de "Netas Divinas", pero a pesar de aquella oportunidad de trabajo, continuará participando en el matutino de "Hoy", pues es una de las conductoras favoritas del programa.

Consuelo Duval aclaró por qué Galilea no es su amiga

La actriz dejó en claro que Montijo no es su amiga, pero que lo va hacer

La actriz compartió un contundente mensaje y mencionó que ella es una persona transparente y que si le molestara que Galilea estuviera en el programa lo haría evidente, pero es su compañera y dijo: "No es mi amiga, lo reitero, porque no nos hemos ido de pedas, porque no sabe mi historia".

"No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho". Dijo la actriz.

Por otro lado, dijo que quiere mucho a Gali y la está abrazando fuerte porque la han atacado, pues defendió que serán cuatro mujeres que estarán en el proyecto, por lo que van a integrar a Montijo en el programa de "Netas Divinas".

¿Qué es de la vida de Galilea Montijo?

Además de ser parte del programa "Hoy" de Televisa, la presentadora también se ha convertido en una mujer de negocios, pues ha promocionado la boutique LatinGal, incluso Montijo ha modelado algunas prendas que usa en el programa matutino.

No cabe duda que la conductora Galilea Montijo derrocha sensualidad y estilo con sus diferentes looks, pues en su momento confesó que le fascina la moda, motivo por el cual emprendió un proyecto de una tienda de ropa.

