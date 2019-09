Consuelo Duval deja sueltos SUS ENCANTOS bajo un elegante abrigo rojo (FOTO)

La famosa comediante Consuelo Duval, quien es una de las favoritas del público mexicano por su agradable carisma y forma de interactuar con las persona ha sorprendido en una imagen.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la famosa actriz ha publicado una imagen en la que aparece posando con un atrevido, pero muy elegante atuendo.

En la imagen aparece Consuelo Duval portando un abrigo rojo que deja entrever que por debajo no tiene sostén y con el que ha puesto al rojo vivo las miradas de sus seguidores en Instagram.

Pero eso no es todo, Duval colocó un atractivo mensaje que dice: “Que feliz me hace este programa!! @quieneslamascara tanto que no me importa que me anden haciendo bullying mis compañeros ���� y mis chingaderitas me pendejeen�������� Gracias por estar!!”.

Tal parece que la imagen ha encantado tanto a sus fans que rápidamente comenzaron a reaccionar descontroladamente, que hasta el momento lleva más de setenta mil reacciones y cientos de comentarios.

Entre los comentarios destacan los siguientes de una extensa lista: “Tan divina te adoro m haces reír mucho”, “Como amo ver a esta hermosa mujer en la televisión”, “Te ves espectacular, DIOS te bendiga”, “Bravisimo por tu asesor de imagen, siempre luces guapísima, te sacan partido”, “Que guapísima mi Consuelo saludos desde Guatemala”, entre muchos otros.

LA POLÉMICA IMAGEN DE SU MAMÁ

Hay que recordar que hace algunos meses Consuelo Duval causó furor, luego de que publicara una fotografía en Instagram de su madre cuando era joven, donde varios usuarios de Internet se quedaron sorprendidos al notar el gran parecido que comparte con la actriz mexicana de Televisa, Ingrid Martz.

Hay que destacar que la imagen la utilizó para festejar el día de las madres, por lo que los usuarios se volvieron locos y comenzaron a comparar a la madre de Consuelo Duval con la Ingrid Martz.