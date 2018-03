Consuelo Duval conmueve con mensaje a Karla Luna

Días antes de fallecer, Consuelo visitó a su amiga en el hospital; Karla aseguraba que le había iluminado el día con su magia Días antes de fallecer, la comediante y cantante Karla Luna, estuvo rodeada del amor de sus seres queridos. Sus hijos fueron un pilar muy importante en su lucha contra el cáncer.

No puedo ... mi rostro lo dice todo @ConsueloDuval gracias por venir a iluminar mi día con tu magia ✨?? AMIGA no se dice solo así por qué si pic.twitter.com/2fKQECu1So — Karla Luna (@SoyKarlaLuna) 14 de septiembre de 2017

“Mis pequeñitas felices y yo más de estar con ellas. Valorar las cosas más simples de la vida y ver la mano de Dios siempre en cada paso que damos. Buenas tardes y bendiciones para todos mis bien armados seguidores. LOS AMO y ustedes se han vuelto una parte muy importante en mi vida, gracias por estar aquí conmigo”.

Varios amigos del mundo del espectáculo visitaron a Karla Luna en el hospital donde se encontraba recibiendo su tratamiento, en la ciudad de Monterrey. Una de ellas fue la actriz y comediante Consuelo Duval, quien le “inyectó” buen ánimo con su presencia en estos momentos de lucha. En sus redes sociales, la comare morena compartió la visita de su amiga Consuelo, la cual ocurrió el pasado miércoles 13 de septiembre.

Ante la triste y sorpresiva muerte de Karla Luna, Consuelo Duval publicó una emotiva fotografía que te dejará un nudo en la garganta. En la imagen, Consuelo le da un afectuoso y cariño beso a Karla Luna. Hoy, una foto que tiene un valor invaluable para Consuelo Duval. Junto con la fotografía, expresó lo siguiente: “Descansa en paz. Nos quedamos con todas las carcajadas que nos provocó tu talento y tú encanto vieja miada. Aplausos y besos al cielo”.

Así mismo, Consuelo Duval publicó una significativa foto con Karla y sus cuatro hijos:

"Karla Luna se queda viva en cuatro corazones que se formaron en su barriga. Que Dios les cure pronto la tristeza".

Cinco días antes de dejar esta vida, la comare morena escribió las siguientes palabras en sus redes sociales; dichas palabras el día de hoy, tienen un mayor significado:

Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar para todos, pues cada ser humano tenemos nuestra propias luchas y guerras y todas son importantes, no importa el tamaño que ellas tengan, toda son valiosos para nosotros y para Dios, y ahí está lo bonito si lo podemos alcanzar a ver, ve que Dios no nos abandona jamás qué hay que creer en el su palabra y sus promesas, la FE es lo más importante, no podemos perderla por qué entonces el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento o prueba que se está pasando.