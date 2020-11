Consuelo Duval confiesa que ella pagaba las cuentas y no su ex marido

En una de las recientes emisiones del programa ‘Netas Divinas’ de Unicable, las conductoras hablaron sobre las pláticas incómodas que son de suma importancia abordar cuando una persona inicia una relación de pareja, y una de ellas es el tema del dinero.

Ante dicho tema, Consuelo Duval, con la sinceridad que la caracteriza, reveló que ella, cuando salía a cenar con su ex marido, le pasaba el dinero por debajo de la mesa para que él pagara la cuenta.

“O sea, está mal que yo le pasara a mi ex el dinerito por debajo de la mesa para que él pagara. Lo hacía por pend*ja, en mi mente el dinero, siento que hay muchas cosas que el dinero no compra, y hay gente que se detiene en la vida porque no tiene dinero”, mencionó la comediante de 51 años de edad.

Consuelo Duval sentía pena por su ex marido

Consuelo Duval destacó ante sus compañeras que lo hacía porque ella siempre ha ganado más, y que no quería que su ahora ex marido se sintiera menos por esa situación, pues a ella no le importa el dinero.

“Me daba cosita que él se sintiera mal, porque yo ganaba más”, mencionó la comediante.

Tras las declaraciones de la estrella de ‘La Hora Pico’, fueron sus compañeras quienes le dijeron que no tenía nada de malo estar en una relación donde ambos aportan dinero de manera equitativa.

“Pero lo que está mal es no platicarlo, y que sea un tabú, que le tengas que pasar el dinero por debajo de la mesa, en lugar de que cuando llegue la cuenta la pagues, sin tener que taparlo para su corazón, pero eso sólo se arregla hablando”, mencionó Daniela Magún.

¿Qué opinas del tema que tocó la última emisión de Netas Divinas? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

