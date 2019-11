Consuelo Duval confesó que quiere darse unos BECERROS con otra mujer

Consuelo Duval es una de las actrices y comediantes más queridas de todo México, pues se ganó el cariño permanente del público con su papel como ‘Federica P.Luche’ en la exitosa comedia de Eugenio Derbez, ‘La familia P.Luche’.

Recientemente causó sensación al reclamarle a ‘su esposo’ Ludovico por haberla olvidado, ya que durante meses ha presionado a su colega y amigo Eugenio Derbez para realizar una película de la famosa familia.

Ahora llamó la atención por su ultima declaración, donde demostró que aunque la serie concluyó hace varios años, Federica P. Luche sigue siendo una ‘golosa’ en toda la extensión de la palabra.

Como sabemos, Consuelo Duval forma parte del talentoso equipo de conductoras del programa ‘Netas Divinas’, que se ha posicionado como uno de los más populares del país, especialmente entre la audiencia femenina.

La combinación entre Consuelo Duval con Jacqueline Bracamontes, María José, Natalia Tellez y Paola Rojas sin duda alguna es explosiva, pues los temas que tocan siempre están llenos de controversia.

Esta no fue la excepción, ya que Consuelo Duval confesó su gusto por las mujeres e incluso reveló que es lo que haría si una mujer tratara de besarla, dejando a sus fans con la boca abierta con su respuesta.

“Ya me ha pasado. Si es amiga mía, la mando a la ching*da, pero si es conocida y veo que está confundida, me siento muy honrada, le doy su besito en la boca y le digo que a mí no me gustan esas cosas”.