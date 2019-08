Consuelo Duval confesó que le dio "agua de calzón" a un hombre (VIDEO)

La actriz Consuelo Duval causó revuelo en las redes sociales, debido a un comentario que hizo con un ex novio del pasado, la conductora durante el programa de "Netas Divinas" confesó que uno de los secretos que ha estado ocultando durante años fue que usó la receta del "agua de calzón" con un viejo amor.

Cabe mencionar que la actriz hace algún tiempo atravesó un momento complicado en su vida luego de haber anunciado que su matrimonio llegó a su fin y el proceso de su divorcio fue algo inesperado para ella, pues siempre tuvo la idea de "una feliz pareja por siempre", pero, las cosas no sucedieron como ella hubiera querido.

Durante el programa empezaron a hablar sobre el enamoramiento y no dudo en revelar a sus compañeras que uso la receta del "agua de calzón" para volver a enamorar a un ex novio, pero, sus comentarios causaron mucha risa entre las presentadoras.

"Para enamorar a un hombre traes tu calzón, lo pones a hervir y esa agua se lo das. Es el calzón que usaste durante el día y la noche". Mencionó la actriz.

Pese a la confesión de Duval al usar la receta para atrapar a un ex novio, no tuvo suerte, pues no logró quedarse con la persona. Aunque la conductora Paola Rojas comentó entre bromas que tiene un amparo para la actriz por si se le ofrecía hacerlo.

La conductora y actriz Consuelo Duval por el momento se encuentra disfrutando de su soltería y durante su presencia en el programa "Netas divinas" ha sido una de las favoritas del programa debido a sus ocurrencias y que decir de su risa.

