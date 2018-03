Consuelo Duval arremete contra Karla Panini tras traición

‪No puedo ... mi rostro lo dice todo @consueloduval gracias por venir a iluminar mi día con tu magia ✨??‬ ‪AMIGA no se dice solo así por qué si y yo soy afortunada de tenerte a ti amiga mía !!!

"Fue una mujer ejemplar. Nunca se quejó de su enfermedad, siempre estuvo sonriendo. Me da mucho coraje que el cáncerla haya vencido. Tuvimos oportunidad de trabajar seis meses juntas. Ella me deja un amorimpresionante porla vida. Todavía no tengo claro que haya muerto. Me duermo y se me viene su carita a la mente", expresó Duval.

Consuelo le advirtió sin pensarlo dos veces lo que le haría si se topa de frente a Panini, decisión que todo el mundo apoyó.

"Estoy enojada, a la otra ni la quiero ver. Sí le parto su mad... yo creo, no sé si estoy loquita, pero sí tengo tantitas ganas de partirle su pi#¢$ mad#¢@. No la conozco, ni la quiero conocer...no, si la veo contendría mis ganas de madr...mela, nadamás. Y de darle un jalón de pelos", advirtió la comediante