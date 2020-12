Consuelo Duval arrasa en "¿Quién es la máscara?" con atrevido escote ¡Belleza!

Consuelo Duval enamora a sus fans con un atrevido look

En la final de "¿Quién es la máscara?" fue una noche de grandes emociones y sorpresas, aunque lo que también causó furor en las redes sociales, fue el elegante y coqueto look que usó Consuelo Duval, una de las investigadoras de la segunda temporada del programa.

Cada domingo, la actriz mexicana de 51 años de edad demostró su buen gusto al vestir, la famosa derrochó sensualidad en cada look que lució, pero en la gran final se robó la atención de los televidentes; la investigadora dejó fascinados a sus fans con su outfit blanco.

En el programa "¿Quién es la máscara?" que se transmitió en el Canal de las Estrellas, Consuelo Duval, junto con los demás investigadores Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Yuri, tuvieron una tarea difícil, no fue fácil adivinar quién de los artistas se encontraba detrás de cada personaje.

Consuelo Duval enamora con un sensual look

La carismática conductora de "Netas Divinas", dejó fascinados a sus seguidores con el look que eligió para la final del programa de Televisa. Su estilo fue muy sensual y coqueto, debido al atrevido escote que tenía el ajustado vestido blanco de pedrería y plumas.

Consuelo Duval sube la temperatura con un sensual look

El ajustado outfit resaltó su infartante figura, no hay que negar que a sus 51 años de edad posee un cuerpo fascinante; la famosa demostró que no hay impedimento para lucir guapa y sexy, pues así lo presumió en cada programa al usar diferentes looks muy atrevidos.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer algunos de los más sexys outfits que usó Consuelo Duval en cada emisión del programa, pero en la gran final de "¿Quién es la máscara?" sorprendió con su sensual vestido, el impactante diseño dejó al descubierto sus curvas.

