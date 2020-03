Consuelo Duval ¿Víctima de violencia?

Una de las conductoras con más picardías de la televisión mexicana, es sin duda Consuelo Duval, con su alegre personalidad, su inconfundible risa pero sobre todo por su excepcional criterio al momento de opinar sobre temas importantes para la sociedad.

En esta ocasión la también actriz, compartió en su cuenta oficial de instagram una polémica fotografía donde se muestra a una Consuelo Duval, con signos visibles de violencia en el rostro y una mirada triste, la cual acompañó de un fuerte mensaje “La violencia es el recurso de los que no saben pensar #niunamenos” en apoyo a los movimientos del día internacional de la Mujer.

El cual según la organización mundial de la salud es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades por lo que Famosos como Consuelo Duval se han unido a la conmemoración.

Mira la imagen de Consuelo Duval

Pero algunas seguidoras, no demostraron apoyar la decisión de Consuelo Duval al compartir tan polémica fotografía, argumentando que solo lo hacía por fama y atención de los medios. “No le encuentro sentido en que subas una foto así golpeada, no busques protagonismo ni reconocimiento, tú crees que las mujeres que han sido golpeadas podrían subir así sus fotos? No lo creo” comentó una molesta usuaria en la fotografía.

Hace unos meses la comediante Consuelo Duval decidió abrir su corazón frente a la audiencia al confesar que nadie la ha violentado más que ella misma, “Mucha gente me ha violentado, pero nadie me ha violentado más que yo a mí misma y eso no es algo que me dé gusto, me da mucha vergüenza, pero ya no”. Declaró entre lágrimas que han sido muchas las ocasiones en las que se ha tratado mal, al denigrar e insultar ella misma, pero alega que trabaja todos los días por no repetir dicho comportamiento y amarse tal y como es.