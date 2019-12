Consuelo Duval DESCUBRIÓ a la amante de su pareja ¿Qué le hizo? (VIDEO)

Consuelo Duval DESCUBRIÓ al amante su pareja ¿Qué le hizo? (VIDEO)

La conductora Consuelo Duval es una las bellezas más queridas de la vida pública de todo México, pues se ganó el cariño permanente del público con su papel como ‘Federica P.Luche’ en la exitosa comedia de Eugenio Derbez, ‘La familia P.Luche’.

Es por eso que ahora la famosa conductora ha causado polémica al haber hecho una fuerte revelación que ha dejado sorprendido a sus fans, ya que habló de su vida personal y sentimental con su pareja del pasado.

La fuerte revelación de Consuelo Duval

Consuelo Duval DESCUBRIÓ al amante su pareja ¿Qué le hizo? (VIDEO)

Resulta que Consuelo Duval hizo una fuerte revelación durante el programa Netas Divinas, ya que contó que en alguna ocasión ella si revisó el teléfono de su ex pareja, encontrándose con algo que la lastimó mucho en su momento.

Tal parece que el padre de sus hijos salía con alguien a escondidas, por lo que la actriz no lo pensó dos veces y habló con ella, la citó en Televisa con el pretexto de que haría un casting y la conoció en vivo.

Consuelo Duval quien hace poco presumió a su guapo hijo con el que trabajará en un proyecto, narró lo siguiente: “La veo llegar se sienta junto a mí y le pregunto ‘¿vienes al casting?’, ‘sí’, y le dije ‘ay yo te conozco ¿no? Fuiste a una boda’. A una boda que (mi marido) no me llevó a mí, sino que se la llevó a ella… le pregunté sobre la boda y le dije ‘¿cómo te dice tu novio?’, ¿ranita? “.

El fatal final del asunto

Pero eso no fue todo, pues Consuelo le preguntó a la novia de su esposo "¿pero es casado ¿no?" a lo que la joven contestó que no “yo tengo mamá y papá y nunca haría eso”, por lo que la actriz dijo que la mujer le dio mucha ternura y no le dijo nada, pero, ya a su casa, cuando el padre de sus hijos llegó le dijo: “¡Ay! Tú nunca me has dicho ‘ranita’” y concluyó externando que esa fue la causa de que terminara y se divorciara de su ex esposo.

TE PUEDE INTERESAR: Consuelo Duval confesó que tiene una ENFERMEDAD silenciosa

Cabe destacar que Jacky Bracamontes, Natalia Téllez y Daniela Magún comentaron que ellas también han husmeado en los teléfonos de sus parejas, pero no relataron alguna historia tan intensa como la de la intérprete de ‘Federica P.Luche’.

Únete a nosotros en Instagram