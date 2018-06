Constructora invade poblado de Mérida para departamentos de lujo

Comunidad de Santa Gertrudis Copó

Ante el incesante crecimiento urbano en la zona norte de Mérida, poblados como Santa Gertrudis Copó se han quedado en medio de esta mancha urbana; con creación de departamentos, plazas comerciales y complejos habitacionales de lujo, pobladores de este lugar se han mostrado renuentes a la entrada de constructoras, asegurando que con su ingreso se perderán espacios verdes y públicos en donde niños y jóvenes se desarrollan de manera sana.

Sobre esto Leydy Cocom Valencia, representante de la comunidad de Santa Gertrudis Copó, señaló a Grupo Editorial La Verdad: “Hemos tenido invasiones en nuestros espacios públicos, que son para la recreación de nuestros niños y nuestros jóvenes; los muros no nos han separado, al contrario nos han unido más. En la cuestión del casco de la hacienda han venido personas que se ostentan como dueños, han venido con documentos que hasta el momento no nos han entregado, nos dicen ‘están en el coche’ y luego presentan documentación en copias, no tenemos la certeza de quienes son estas personas”.

“Fueron desalojadas estas personas, creemos que de mala fe, porque estas familias tenían ochenta o cien años viviendo ahí; que sí bien fueron reubicadas en Cocoyoles, estas personas no contaron con el apoyo público como debería ser”, prosiguió.

“Pero a todo esto, en lugar que estos particulares se alinearan a su propiedad, empezaron a tomar parte de nuestro espacio público, que es cuando la comunidad se manifestó más”, sostuvo Cocom Valencia.

Asimismo señaló que fue justamente en ese momento cuando los pobladores de Santa Gertrudis Copó se manifestaron e intentaron entablar un dialogo con estas personas; pero este les fue negado. “Fuimos tratamos de mala manera, pisando nuestros derechos. Yo creo que estas inmobiliarias, de las cuales estamos siendo invadidos, los gobierno debería de ver a la población; que nosotros además de ser mexicanos, de ser yucatecos, somos una población originaria maya”.

“A los gobiernos se les está olvidando que se deben al pueblo y en este caso hacia la protección de estos grupos étnicos; y en este caso en Yucatán al pueblo maya. Una Asociación civil llamada Indignación nos ha asesorado en todo momento, todo lo que nosotros hemos hecho todo ha sido a pegado a derecho, a lo jurídico”.

“Es un espacio por el momento libre, en donde la comunidad la ha destinado para áreas verdes, para hacer canchas o parques, o algo que pudieran disfrutar nuestros niños y jóvenes. Y en este momento, por toda la situación, se tiene que agradecer que la comunidad se ha unido. Vamos por el rescate de nuestros espacios públicos, estamos reforestando, ya el domingo iniciamos. Pero mientras esté la problemática y el muro esté clausurado, porque estos particulares no acreditaron sus permisos de construcción y de demolición de vivienda, algunos periodistas ‘domicidio’, el que desalojar a estas personas y demoler inmediatamente las casas, está catalogado como ‘domicidio’; como para que no quede evidencia”.

“En la cuestión de nuestros espacios públicos, hablamos de 200 familias afectadas. Y en la cuestión del desalojo, si estas personas por miedo o por represalias no quieren presentar su demanda o hacer algo, ya es cosa de cada quien”, explicó la representante de la comunidad.

_Kattia Castañeda/Eduardo Uc