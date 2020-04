Constanza, hija de Edith González está realizando las mismas acciones que la actriz/Foto: Infobae

La actriz Edith González era conocida en su círculo cercano como una activista. Aunque esto muy pocas personas lo recuerdan, la fallecida Edith era una fiel defensora de diversos asuntos sociales, y su hija Constanza creció viendo a su madre luchar por los derechos de otros, así que ahora ella está realizando las mismas acciones que en su momento hizo la actriz.

Constanza Creel González, actualmente es una adolescente de 15 años que muchos afirman, cada día luce mucho más parecida a su mamá Edith González. La hija del político Santiago Creel ahora quiere seguir los pasos de su desaparecida madre, y no precisamente en la actuación.

De acuerdo con la actriz Vanessa Bauche, gran amiga de Edith, Constanza se ha convertido en una gran defensora de las causas sociales como en su momento lo fue la actriz de “Salomé”. Vanessa explicó en una entrevista que ha estado al pendiente de Constanza desde que Edith González perdió la vida, y que su hija cada día se parece más a ella.

Vanessa Bauche, quien aseguró al medio Notimex que conoció a Edith desde hace muchos años, relató que acompañó a la joven Constanza Creel a la marcha feminista del 8 de marzo; junto a sus familiares, la hija de Edith realizó su primera marcha y protesta.

Edith González y Vanessa Bauche/Foto: Quién

Sin embargo, en todo momento la familia de Constanza estuvo cerca de ella porque al ser menor de edad, debían cuidarla por si las cosas se llegaban a descontrolar. Afortunadamente todo salió bien, así que Vanessa Bauche comentó que a Constanza le agradó mucho estar siguiendo las acciones que alguna vez hizo Edith González.

Constanza y Edith González

El 13 de junio del 2020 se cumplirá un año de la muerte de la artista mexicana Edith González. La actriz de telenovelas perdió la vida a causa del cáncer que padecía. Su fallecimiento aún tiene muy afectados a sus familiares, especialmente a su mamá Ofelia Fuentes y a su hija Constanza Creel.

También te puede interesar: Edith González: Revelan cómo Constanza Creel supera la muerte de su madre

Sin embargo, la adolescente Constanza, cada día que pasa se va pareciendo más a Edith, pero no sólo en la belleza, sino también en los pensamientos e ideales. No obstante, aún no se sabe si la joven desea ingresar al mundo de la actuación, pero mientras tanto continuará con sus acciones altruistas.