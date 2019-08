Constanza Creel: La foto más 'agridulce' de sus XV años

Constanza Creel, la hija de Edith González cumplió ayer 17 de agosto XV años; por lo que de la manera más sencilla celebró esta fecha en compañía de su familia, la esposa de su padre, compartió una fotografía que muchos llamaron 'agridulce' por el triste momento que la joven adolescente está pasando.

Cabe destacar que la intención de Edith González fue darle la mejor de las celebraciones a su hija, incluso poco antes de su deceso, ella se encontraba organizando la fiesta de XV años que Constanza Creel iba a tener; por lo que la ausencia de la famosa posiblemente haya acabado con la emoción que tenía la menor.

De acuerdo a lo que se informó a mediados del mes de julio, el político mexicano Santiago Creel Miranda fue quien se quedó con la patria potestad y custodia de la menor; sin embargo afirma que tiene buena relación con el viudo de Edith González y su hermano Víctor Manuel González.

Una fotografía comenzó a circular a través de redes sociales, en la cual se notó que hubo intención de celebrar a la menor, sin embargo, la festividad que tuvieron fue de lo más sencilla y familiar.

La actual esposa del político, Paulina Velasco compartió la emotiva fotografía de los esperado XV de Constanza; misma que circuló en diversos medios de comunicación; pero no es lo que muchos imaginamos. No es en un salón, ni con vestido de princesa, muchos menos con chambelanes y coreografías de baile; tan solo era una mesa con diversos objetos, un plato, una taza con café, pan y una vela. Al rededor confeti en colores plata y azul aqua y lo que no pudo faltar, dos números que conformaban el 15 en color plata y al centro de la foto.

"Empezamos festejos en familia", describió Paulina en la fotografía.

Al respecto, agregó al post los respectivos créditos de quienes formaron parte de ese momento tan especial:

“@paucreel cocinó, #Mirandita decoró y #papá hizo el café”... “¡Feliz cumpleaños @conscreel, te quiero con todo mi corazón!”

Incluyó a sus dos pequeñas hijas, quienes en familia demostraron todo su amor y cariño a Constanza en este día.

