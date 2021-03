Conoce todo sobre Zack Snyder, el director que salvó a la liga de la justicia

Zack Snyder es el director del que todo el mundo está hablando, esto debido al lanzamiento de su versión de la liga de la justicia, el tan esperado Snyder Cut, la cual le hizo justicia a la película lanzada en 2017 por el director Joss Whedon, que terminó siendo un fracaso total en críticas y taquillas.

Tras cuatro años de larga espera, los fieles fans del director finalmente pudieron disfrutar de la verdadera versión de la Justice League, la cual tuvo una duración de más de cuatro horas, donde vimos escenas nunca antes vistas de los héroes y su batalla contra el villano Steppenwolf.

Aunque al principio nadie creía que la versión de la Justice League de Zack Snyder fuera buena, sólo unas cuantas horas bastaron para que el famoso director le cerrara la boca a miles de sus detractores con su impresionante versión del equipo de superhéroes.

Ahora, para celebrar la redención tanto de Zack Snyder como de la liga de la justicia, te hablaremos un poco sobre la historia del famoso y en algunas ocasiones polémico director, además de mencionarte algunas de las producciones más espectaculares de los últimos años en el cine.

Conociendo a Zack Snyder, el director del momento

Zack Snyder es uno de los directores más populares del momento

Zachary Edward Snyder es un famoso director, escritor, guionista y productor de cine estadounidense, nacido el 1 de marzo de 1966 en Green Bay, Wisconsin, iniciando su carrera cinematográfica a una edad temprana, practicando con todo lo que podía.

Durante sus primeros trabajos, Zack Snyder comenzó a filmar anuncios publicitarios para marcas de cerveza, automóviles y teléfonos móviles, mismos que con el paso del tiempo comenzaron a ganar una gran popularidad en ese ramo de producción.

A pesar de que tiene 55 años, debutó de manera profesional en el cine en el año 2004 como director, ganando incluso el premio Golden Trailer, por el cortometraje de la película que dirigió, ‘The dawn of the dead’, un remake de la famosa película de terror del año 1978.

Tras el éxito que obtuvo en esta cinta, Zack Snyder comenzó a dar de qué hablar en el mundo del cine, convirtiéndose en el novato más talentoso de la década de 2000 a 2010, pues consiguió trabajos para películas que se han establecido como las mejores del género.

La carrera de Zack Snyder

El debut oficial del director fue en el año 2004

Como te acabamos de mencionar, ‘The dawn of the dead’ sirvió como la cinta debut de Zack Snyder, en la cual también dirigió el corto ‘La cinta perdida de Andy’, que fue la producción que le permitió dirigir la película que le dio fama a nivel mundial, la impresionante historia bélica ‘300’.

Asimismo, antes de debutar en el mundo del cine, Zack Snyder ya tenía cierta reproducción por sus producciones, como sucedió con el mediometraje documental ‘Playground’, en el cual narra la vida y trayectoria del famoso jugador de baloncesto y astro de la NBA Michael Jordan, en el cual participó como director.

Además que destacó por dirigir el videoclip de uno de los temas de la famosa banda Morrissey, titulado ‘Tomorrow’ en el año 1992, siendo uno de los más vistos de la banda, y lo que permitió que el director continuara colaborando con otros grupos a lo largo de los años.

El regreso de Zack Snyder con Justice League

Zack Snyder ganó mucha popularidad tras lanzar su versión de la liga de la justicia estrenada en 2017

En el año 2017, el director Joss Whedon, conocido por sus trabajos en Marvel, se encargó de la liga de la justicia, proyecto en el que Zack Snyder participó como escritor junto a Chris Terrio, y creó una visión muy diferente de la película a la que se mostró en el resultado final en el cine.

El universo cinematográfico de DC es conocido por ser mucho más serio y oscuro que su competencia, Marvel Studios, por lo que Joss Whedon agregó ciertas similitudes en su versión, la cual tuvo un exceso de comedia que no fue del gusto de los fans, quienes se enteraron de que Zack Snyder tenía su propia versión.

A semanas del estreno de la película, un movimiento se creó en redes sociales bajo el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, y aunque al principio se creyó que sólo se trataba de un rumor, durante el 2020 se reveló que en efecto, la versión del director si existía.

Los servidores de HBO cayeron a solo unas horas del estreno por el exceso de espectadores

El pasado 18 de marzo, a través de HBO llegó el Snyder Cut de la liga de la justicia, el cual tuvo una duración de 4 horas y dos minutos, en comparación de las dos horas de la versión de Joss Whedon, y la cual causó un impacto mundial y se volvió todo un éxito.

En esta versión, Zack Snyder exploró más a fondo los orígenes de los personajes, así como lo que los impulsa a unirse a la liga, dejando de lado la comedia de su predecesora, reemplazandola con más oscuridad, violencia y el clásico estilo del famoso director.

A sólo unos días de su estreno, Justice League: The Snyder Cut ha roto varios récords de reproducciones en distintas plataformas, y los fans no duraron en comprar la película, la cual les dejó una gran satisfacción con su visión de la liga.

Las mejores películas de Zack Snyder

Zack Snyder ha dirigido algunas de las películas más interesantes de los últimos años

A pesar de que inició su carrera en la cinematografía desde muy joven, convirtiéndose en profesional en la década de los 90’s, su carrera en el mundo del cine inició en el año 2004, teniendo poco más de 15 años de trayectoria como director, productor y guionista.

Hay que mencionar que su corta vida en el cine no significa que no tenga talento o no sea exitoso, pues ha sido responsable de crear algunas de las películas más impresionantes del género de fantasía, ciencia ficción y cómics de las últimas décadas, ganando una gran reputación que le valió su llegada a DC.

Durante su carrera, Zack Snyder ha participado en 22 proyectos y tiene otros dos en puerta para 2022, entre los que destaca su labor como director, mientras que también ha colaborado como guionista, escritor y productor, por lo que ahora te hablaremos de sus mejores producciones como director.

Dawn of the dead: El aterrador debut de Zack Snyder

El remake de la cinta de 1978 fue la primera cinta que dirigió Zack Snyder

En el 2004 Zack Snyder hizo su debut oficial como director con The Dawn of the dead, también conocida como el amanecer de los muertos, la cual trata sobre un grupo de personas que sobreviven a una plaga zombie y se resguardan dentro de un centro comercial.

Cabe mencionar que esta cinta fue un remake de su versión original lanzada en 1978, teniendo ciertos cambios gracias al director, tanto en los personajes como en la trama, al igual que en los zombies, que eran más rápidos y agresivos que en su primera versión, aunque al director de la cinta original no le pareció tan buena como a los fans.

Las críticas de la película posicionaron a Zack Snyder como uno de los directores más talentosos durante su debut, pues la cinta consiguió una ganancia total de $102,356,381 millones de dólares, con una inversión de tan sólo 28 millones.

300: La película más popular del director

300 es una de las mejores películas de la década del 2000

En el año 2006 llegó al cine una de las películas bélicas, de acción y fantasía más populares de la última década, hablamos por supuesto de 300, la cinta que nos narra la historia batalla del rey Leónidas y 300 espartanos contra el rey Jerjes y el ejército persa.

La cinta estuvo protagonizada por el famoso actor Gerard Butler, quien le dio vida al Rey Leónidas, dándonos una de las escenas más emblemáticas del mundo moderno del cine, pues todos recordamos el célebre grito ‘This is Sparta!’, donde pateó a un soldado persa en un agujero.

Esta escena corrió en cámara lenta para que pudiéramos apreciar con más detalle el impactante momento, al igual que la batalla que se desencadenó después de esto, donde las escenas de violencia y sangre en slow motion se volvieron el sello de Zack Snyder.

En el año 2014 llegó ‘El nacimiento de un imperio’, la secuela de la exitosa película, pero con la excepción de que Zack Snyder no fue el director, sino que solo participó como productor y escritor, aunque algunos de sus estilos continuaron apreciándose en la cinta.

Watchmen y el debut en el cine del cómic

Esta fue la segunda película de Zack Snyder basada en un cómic

Aunque 300 está basado en un cómic escrito por Frank Miller, este hecho no era tan conocido por los seguidores de cine que eran ajenos a la cultura del cómic, algo que no sucedió con Watchmen, escrita por Alan Moore y la cual sí fue reconocida de inmediato y fue de las favoritas de los fans a pesar de su duración de dos horas y 45 minutos.

Esta película nos trajo una visión muy poco explorada de los superhéroes, pues en ese entonces el universo cinematográfico de Marvel apenas estaba naciendo con Iron Man y The incredible Hulk, por lo que una nueva opción proporcionada por Zack Snyder fue un éxito total.

Watchmen se volvió la película más exitosa del cine de superhéroes durante su primer fin de semana, además de que ocupó el puesto número 5 en el ranking de de los mejores estrenos, solo detrás de cintas como Transformers: The revenge of the fallen, Star Trek, Avatar y The Dark Knight.

Ga’Hoole: La leyenda de los guardianes

Y en Ga'Hoole debutó en el cine animado

Zack Snyder no solo se enfoca en cintas de terror o basadas en superhéroes, pues a lo largo de su carrera también ha dirigido películas animadas, siendo la más destacada del corto pero interesante repertorio que tiene, Ga’Hoole: La leyenda de los guardianes, la cual obtuvo buenas críticas y resaltó por su trama muy distinta a la de otras animaciones.

Esta película basada en la serie de libros ‘Los guardianes de Ga’Hoole’ de la escritora Kathryn Lasky, fue el debut de Zack Snyder en la animación, la cual habla sobre la historia de una alianza de búhos que se dedica a proteger a su reino y realizan buenas obras para ayudar a los búhos que lo habitan.

Esta historia fue el origen de la historia del protagonista, Soren, un joven búho que vive apasionado por las historias que su padre le contó sobre los héroes, quienes libraron una batalla contra ‘The pure ones’, una organización de búhos malvados que buscaban destruir su reino.

Sucker Punch: La película del matrimonio Snyder

Esta desastrosa película es la única original de Zack Snyder

Sucker Punch, también conocida como ‘Mundo surreal’ nos habla de la historia de una chica conocida como Babydoll, quien viven en la década de 1950, tras sufrir un trauma por la muerte de su madre, es recluida en un hospital psiquiátrico, donde la preparan para ser lobotomizada, emprendiendo así su misión para escapar de tan horrible destino.

Esta producción de 2011 fue una de las más especiales para Zack Snyder como director, ya que estuvo acompañado por su esposa Deborah Snyder, quien se encargó de la producción, mientras que el cineasta también fue el encargado del guión de la famosa película de ciencia ficción.

A pesar de que la historia era bastante interesante, Sucker punch ha sido una de las películas más criticadas de Zack Snyder, recibiendo puntajes muy bajos por parte de críticos especializados, además de que sólo consiguió poco más de siete millones de dólares descontando el presupuesto inicial.

Zack Snyder y su relación con Superman

Zack Snyder nos presentó un hombre de acero nunca antes visto

En el año 2013, el universo cinematográfico de DC Comics finalmente le dió su película en solitario a su héroe más poderoso, hablamos por supuesto de Clark Kent, mejor conocido como Superman, donde Zack Snyder nos dio una visión diferente del personaje en Man of Steel.

A pesar de que la película nos mostró escenas espectaculares de batallas del héroe, muchos fans no estuvieron de acuerdo con su versión, ya que Superman siempre ha sido identificado como la contraparte de Batman, alegre, bondadoso y con la violencia al mínimo, algo que fue todo lo contrario en Man of Steel, razón por la cual la secuela nunca llegó.

Por otro lado, ese mismo año, Zack Snyder dirigió un cortometraje animado sobre el 75 aniversario del hombre de acero, mismo que escribió con el famoso Bruce Timm, creador de la serie de Batman más popular del mundo, por lo que el proyecto fue un gran éxito.

Asimismo, Zack Snyder nos ha mostrado un lado de Superman que no conocíamos, mismo que ha explorado en sus apariciones en el mundo de DC Comics, demostrándose por que es llamado el hombre más poderoso del universo dentro de su franquicia.

El origen de la liga de la justicia

Antes de la liga de la justicia, Zack Snyder dirigió Batman V Superman: Dawn of justice

Uno de los enfrentamientos más espectaculares de todos los tiempos ha sido y será el de Batman contra Superman, donde vemos dos caras de la moneda, ya que a pesar de ser grandes amigos, los héroes son completamente diferentes, tanto en actitud como habilidades, lo que representa el enfrentamiento entre el hombre y el dios.

En el 2016 llegó a los cines Batman V Superman, la cinta que serviría como prólogo de lo que posteriormente se convertiría en la liga de la justicia, donde las escenas de acción fueron totalmente espectaculares, y vimos de una vez por todas de lo que Batman es capaz con tal de ganar.

Aunque la aparición de personajes como Wonder Woman, Flash, Lex Luthor y el villano Doomsday nos dieron algunas escenas invaluables, los momentos de la batalla final, cuando Batman está a punto de matar a Superman y este se salva mencionando a ‘Martha’, fue la escena más criticada de la película.

Wonder Woman

Zack Snyder trabajó en Wonder Woman junto a la directora Patty Jenkins

La película protagonizada por la bella actriz israelí Gal Gadot resultó ser un éxito rotundo, pues nos presentó el origen de la mujer más poderosa del universo de DC, además de ser la única mujer integrante de la liga de la justicia (al menos en el cine), donde Zack Snyder tuvo mucho qué ver.

Esta cinta fue dirigida por la cineasta Patty Jenkins, pero Zack Snyder apoyó como productor y escritor, y nuevamente su clásico estilo pudo verse reflejado en algunas de las escenas más destacadas de la película que fue lanzada en el año 2017 poco después de la liga de la justicia.

Asimismo, el estudio de Zack Snyder ‘The Stone Quarry’ estuvo involucrado en la producción de la película, así como en su secuela estrenada en diciembre de 2020, ‘Wonder Woman: 1984’, donde el famoso director nuevamente produjo la cinta junto a su estudio, siendo una vez más acompañado por su esposa Deborah Snyder.

Los próximos proyectos de Zack Snyder

Zack Snyder será el productor en la película de Flash

Aunque recientemente los representantes de Warner y el universo cinematográfico de DC Cómics confirmaron el fin de las participaciones de Zack Snyder en futuras películas de la franquicia, esta decisión sólo es como director, ya que tendrá otras participaciones en futuras películas de otros personajes de la franquicia.

Una de estas es la cinta en solitario de The Flash, la cual será titulada como ‘Flashpoint’, y veremos más de los increíbles poderes que Barry Allen mostró en el Snyder Cut, teniendo como fecha de estreno el año 2022, y donde Zack Snyder participará como productor.

Por otro lado, en el reboot de The suicide squad, dirigido por el aclamado cineasta James Gunn, Zack Snyder también estará incluído como productor, y gracias a la visión del director de cintas de Marvel como ‘Guardians of the galaxy’, veremos un lado más interesante del equipo de villanos, ya que contará con un nuevo elenco.

Asimismo, el famoso director recientemente presentó el trailer oficial de su próximo proyecto junto a Netflix, donde nuevamente retoma el universo zombie con 'El ejército de los muertos.

El peculiar estilo de Zack Snyder en el cine

Zack Snyder tiene un estilo bastante único en sus películas

Uno de los estilos favoritos del director es el speed ramping, el cual consiste en modificar las escenas en cámara lenta o aceleradas, con lo que genera una sensación de drama antes del remate, mismas que vimos en la espectacular escena de Flash en el Snyder Cut.

Los snapszooms son otra de las técnicas más usadas de Zack Snyder, donde emplea un zoom in o out instantáneo para destacar ciertos aspectos de una escena y darle cierto significado a sus cintas, en las cuales la mayoría de las veces busca transmitir sensaciones de peligro, tristeza o ira.

La oscuridad, este se ha convertido en el sello de DC Comics incluso en películas no dirigidas por Zack Snyder, donde los colores o tonos oscuros representan escenarios más desérticos, solitarios o peligrosos, mismos que el director emplea en todas sus películas, además de realizar combinaciones de colores claros y oscuros para reflejar ironía.

Zack Snyder ha mostrado su gusto por realizar adaptaciones de novelas gráficas, cómics, novelas de fantasía, o remakes de filmes antiguos, siendo su única película original durante su carrera, Sucker Punch.

Zack Snyder en el mundo de la música

También ha dirigido cinco videos musicales durante su carrera

Aunque te comentamos en esta nota de La Verdad Noticias que Zack Snyder ya tenía una gran trayectoria en la dirección de proyectos, además de sus películas, en más de una ocasión el famoso cineasta ha colaborado con grupos musicales en sus videos.

Durante más de 15 años, Zack Snyder ha estado involucrado en todo tipo de proyectos, entre los que destacan sus cinco participaciones en videos musicales, los cuales te presentaremos a continuación, demostrando el gran talento y versatilidad que tiene el famoso director estadounidense.

El primero fue ‘Tomorrow’ de la banda Morrissey en el año 1992, mismo que acompañó con el tema como solista de Peter Murphy, el vocalista de la banda Bauhaus, a quien le dirigió el video musical de ‘You’re so close’, también en el año 1992.

1992 fue uno de los años más activos de Zack Snyder en el mundo de la música, pues también colaboró como director del video musical de ‘Somebody to shove’ de la famosa banda Soul Asylum, el cual fue muy bien recibido por los fanáticos de la agrupación.

El éxito de Zack Snyder como director de videos musicales, especialmente con Soul Asylum se confirmó cuando la banda lo solicitó para hacerse cargo del video de su tema titulado ‘Black Gold’, tan sólo un año después de su última colaboración musical.

Después de este video, Zack Snyder se tomó una pausa de 16 años, puesto que se dedicó de lleno a su trayectoria cinematográfica, sin embargo en el año 2009 volvió junto a la banda My Chemical Romance, siendo el encargado de la dirección del video musical del tema ‘Desolation Row’.

