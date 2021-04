Conoce todo sobre Olivia Rodrigo, la nueva promesa de Disney

Nacida el 20 de febrero de 2003, Olivia Rodrigo tiene 18 años en 2021. Nació en una familia bien establecida de Temecula, California, Estados Unidos. Cuando consiguió el papel de 'Bizaardvark', se mudó a Los Ángeles desde Murrieta.

Antes de hablarte de su próxima participación con Disney, te contaremos un poco de esta bella y talentosa actriz y cantante, que se perfila para ser una de las nuevas estrellas de la empresa.

Completó sus estudios en la escuela primaria Lisa J. Mails, Murrieta, California, EE. UU. Después de eso, se inscribió en Dorothy McElhinney Middle School, Murrieta, California, EE. UU. Comenzó a tomar clases de actuación y canto desde los 6 años; actuó en los teatros de sus escuelas.

El nombre de su madre es Sophia Rodrigo, de ascendencia alemana e irlandesa, es recepcionista de un hospital privado de profesión, mientras que el nombre de su padre es Ronald Rodrigo, de ascendencia filipina es médico.

Datos interesantes de Olivia Rodrigo

Signo del zodiaco: Piscis

Colores favorito: Rojo, rosa, verde, gris

Estatura: 1.65 metros

Destinos favorito: Disney Aulani Resort, Disney California Adventure Park, Hawaii

Hobbies: Tocar instrumentos musicales, cantar, ir a la playa, nadar, patinar sobre hielo

Comida favorita: Hamburguesa, sándwich a la parrilla con frutas

Programa de televisión favorito: Liv y Maddie, iCarly, Faking It

Actor favorito: Robert Pattinson

Actriz favorita: Emma Watson

Olivia Rodrigo - Drivers License

El 8 de enero del 2021, la cantante lanzó su sencillo debut titulado“Drivers License” anunciándose a sí misma como una estrella del pop en crecimiento.

La emotiva canción de Olivia Rodrigo, habla sobre el sufrimiento del final de una relación que la artista escribió en cuarentena, el tema habla de la cantante adolescente deambulando por las calles de los suburbios con su licencia de conducir recién estrenada, desconsolada porque su ex se ha mudado rápidamente.

"Cuando se me ocurrió “Drivers License”, estaba pasando por una angustia que me resultaba tan confusa, tan multifacética", dijo Olivia Rodrigo en un comunicado sobre la canción, donde también reveló que firmó con Geffen Records.

Tras la publicación de la canción, nada menos que Taylor Swift mostró su apoyo al sencillo, comentando con orgullo la publicación de Rodrigo acerca de ver su canción justo debajo del par de pistas extra de Evermore de la superestrella-"Right Where You Left Me" y "It's Time to Go" en la lista de iTunes.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que Tay le mostró algo de amor a Rodrigo en las redes sociales. En abril de 2020, la estrella más joven hizo un cover una de las favoritas de los fanáticos, "Cruel Summer", para Alone Together Jam Session de MTV. Taylor Swift se dio cuenta y elogió la actuación en sus historias de Instagram. "EL TALENTO", escribió. "¡¡¡Me encanta esto !!! Gracias por esta hermosa actuación @olivia.rodrigo".

Naturalmente, Olivia Rodrigo estaba más que un poco emocionado por el grito de su ídolo y compartió su reacción y en mayúsculas en su propia cuenta de Instagram.

“TAYLOR SWIFT ES LA RAZÓN POR LA QUE ESCRIBO CANCIONES Y ELLA ME PUBLICÓ EN SU HISTORIA Y ME DIJO QUE TENÍA TALENTO??? " ella escribió, también declarando: "VOY A ENMARCAR ESTA CAPTURA DE PANTALLA Y COLGARLA SOBRE LA CUNA DE MI PRIMER HIJO.

Canciones de Olivia Rodrigo

Drivers License

Deja Vu

Taylor Swift alabó el trabajo de la cantante de Disney.

¿Dónde actuó Olivia Rodrigo?

Su gran oportunidad fue su papel principal en High School Musical: The Musical: The Series en Disney +. Interpretó a Nini Salazar-Roberts, uno de los personajes principales del programa. Nini hizo una audición para interpretar a Gabriella en la producción de High School Musical de East High .

Antes de High School Musical: The Musical: The Series, Olivia Rodrigo era mejor conocida por interpretar a Paige Olvera en Bizaardvark en Disney Channel. Paige es una guitarrista que dirige un popular canal de YouTube con su mejor amiga Frankie. Jake Paul también protagoniza la serie.

Su primer papel importante fue como la versión American Girl de Emily en París.

Muchos se preguntan si Olivia fue parte de MasterChef, sin embargo, esta nunca fue una concursante real. Ya que en su primera película, An American Girl: Grace Stirs Up Success, la actriz interpreta a una talentosa panadera llamada Grace que gana MasterChef Junior Baking Edition.

Filmografía de Olivia Rodrigo

2015: An American Girl: Grace Stirs Up Success como Grace Thomas

2016-2019: Bizaardvark como Paige Olvera

2017: New Girl como Terrinea

2019-presente: High School Musical: The Musical: The Series como Nini Salazar- Roberts

¿Cuánto gana Olivia Rodrigo?

A partir de 2018, el patrimonio neto de Olivia Rodrigo era de aproximadamente $6,500000 de dólares. Sus principales fuentes de ingresos son a través de su actuación y canto, además de su presencia en las redes sociales.

Olivia Rodrigo en Instagram

@oliviarodrigo es el usuario de Instagram de la famosa cantante y actriz de Disney. Hasta el momento tiene 7.3 millones de followers y el feed de esta famosa red social está lleno de fotografías donde deja ver su belleza y talento.

Las fotos de la actriz en Instagram resaltan su belleza y seguridad.

¿Olivia Rodrigo tiene novio?

Según los rumores, Olivia Rodrigo está saliendo con Cameron Kasky, un activista estadounidense, pero hasta el momento no han formalizado su relación, por lo que podría decirse que está soltera hasta que declare lo contrario.

La cantante de Disney salió con Ethan Wacker, un actor de televisión en julio del 2018 y ocultó la relación durante aproximadamente 6 meses, sin embargo, lo anunció en un video en Instagram en enero del 2019. Por desgracia de muchos, la pareja se separó en agosto del 2019 por razones poco claras.

Después de esa relación, se rumoreaba que estaba en una relación con Joshua Bassett, un actor estadounidense.

