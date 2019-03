Conoce quienes son los villanos que James Gunn incluiría en Suicide Squad (FOTOS)

“The Suicide Squad” es la película de la que todos hablan últimamente, pues tras la confirmación del reinicio de la franquicia de la mano del famoso ex director de “Guardians of the galaxy” James Gunn, muchos fans ya esperan con ansias el estreno, pues el aclamado cineasta logró poner a uno de los grupos más ignorados de Marvel en la cima de la popularidad gracias a su gran talento cinematográfico.

Ahora, tras el inicio del casting, se sabe que algunos personajes serían los elegidos por el director para esta nueva entrega.

¿Cuáles son los personajes?

Como lo mencionamos antes, publicamos una lista de los posibles personajes que podrían llegar en la nueva Suicide Squad, en la que se incluían algunos de los villanos más famosos de DC Comics como Bane, Black Manta y Deathstroke, por mencionar algunos, pero al parecer estos personajes estarían descrtados ya que se presume que James Gunn aplicaría la técnica de Guardianes de la galaxia y escogería personajes olvidados o poco conocidos para traerlos de nuevo a la vida, y estos son los candidatos más sonados para esta nueva entrega:

Peacemaker/Christopher Smith

Este personaje ama tanto la paz que mataría por conseguirla, por hipócrita e incoherente que suene. Por lo que aunque su objetivo es “Lograr la paz y hacer el bien” sus métodos han sido muy cuestionados y muchas veces ha sido catalogado como un villano.

Este personaje podría ser interpretado por el actor y ex luchador Dave Bautista, quien le da vida a “Drax” en Guardianes de la galaxia, y fue uno de los actores que más ha defendido a James Gunn tras su despido de Marvel.

Polka-Dot Man/Mister Polka Dot

Este personaje es un gran villano de Gotham y como tal tiene rivalidad con Batman. El hombre murciélago no aparecerá en la película, al menos no se ha dicho nada al respecto. No se ha rumora a ningún actor para el personaje cuyos poderes se basan en lunares que le crecen por el cuerpo que puede convertir en diferentes armas. Y a pesar de sus grandes habilidades es un villano casi desconocido para los fans de Batman, al igual que el temible Professor Pyg.

King Shark/ Nanaue

Este personaje estaba considerado para la primera película de Suicide Squad, pero el alto costo de producción CGI para el personaje obligó al estudio a reemplazarlo por Killer Croc, este personaje es un metahumano mitad tiburón, el cual posee una gran fuerza que incluso ha contra Aquaman y Flash, apareciendo en ocasiones en la serie televisiva del velocista escarlata.

Ratcatcher/Otis Flannegan

Este personaje será uno de los que más cambiarían de ser elegido, pues se dice será una mujer en la película, a pesar de no tener súper poderes le ha causado bastantes problemas a Batman, pues tras un grave suceso dejó su empleo como exterminador de ratas y se convirtió en un criminal que puede controlarlas, al parecer de si este personaje aparece, será el aprendiz de Deadshot.

Por el momento no se ha confirmado ni negado este hecho, pues tras el cambio de actor del personaje de Deadshot tras la renuncia de Will Smith, Idris Elba tomará el manto, y se espera que él y Harley Quinn sean los únicos miembros de la cinta anterior que llegarán a la nueva cinta de James Gunn.