Conoce los estrictos hábitos alimenticios que sigue la famosa cantante Dua Lipa

Recientemente la cantante Dua Lipa ha hablado sobre los hábitos alimenticios que sigue para conservar su espectacular silueta.

Fue en una entrevista, donde la cantante compartió a sus seguidores que además de su constancia y disciplina en el ejercicio, lleva a cabo unos hábitos un poco curiosos.

Como te hemos compartido en La Verdad Noticias, la cantante ha estado en boca de todos después de que anunciara su gira "Future Nostalgia" junto a Megan The Stallion, de la cual todos sus fanáticos han quedado maravillados.

Los estrictos hábitos alimenticios de Dua Lipa

La cantante disfruta mucho del cuidado de la piel.

Dua Lipa es una de las estrellas del pop más reconocidas en los últimos tiempos por su talento y su peculiar tono de voz.

Sin embargo, también es reconocida por disfrutar presumir su escultural silueta la cual asegura en gran parte, ha logrado con disciplina pero sobre todo, con ayuda de sus hábitos alimenticios.

La intérprete de "Physical" compartió en una entrevista para el podcast "At Your Service" los detalles sobre su alimentación, en ellos llamoó mucho la atención que la cantante no ingiere ningún alimento solido después de las seis de la tarde.

"No como nada desde las seis de la tarde... Cuando como tarde, mi cuerpo no es capaz de trabajar bien en ello y me lleva más tiempo procesar la comida", aseguró la cantante.

Otro de los datos curiosos que compartió es que consume mucha agua y también toma vitaminas para lucir una piel sana.

¿Cómo se le conoce al fandom de Dua Lipa?

El nombre de Dua significa "Amor"

En el 2016, la cantante británica realizó una encuesta desde su cuenta de Twitter en la que consultó a sus seguidores el nombre que les gustaría tener como fandom.

Dentro de las opciones que ofreció la cantante estaban Duanators, Badmans y Loves; De acuerdo a la respuesta de sus seguidores, "Loves" fue el nombre que ganó.

Por ello, Dua Lipa siempre ha utilizado el hashtag #LOVES para referirse a sus seguidores ya que según la intérprete de música pop, es una forma para ella y sus fans de hacer un homenaje a los orígenes de la artista y apoderarse de la palabra más bonita que existe en el mundo.

