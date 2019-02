Conoce los detalles del esperado final de "Mi Marido Tiene Más Familia"

La exitosa producción de la divertida serie "Mi Marido Tiene Más Familia", es un proyecto del productos Juan Osorio, quien escogió como protagonistas principales a Zuria Vega, Daniel Arenas, Diana Bracho, Silvia Pinal, Arath de la Torre, Susana González y Gabriel Soto, quienes a lo largo de las emisiones lograron tener un excelente resultado en la televisión mexicana. Pero como todo, esta gran producción ha llegado a su fin y hoy 24 de febrero será transmitido.

No te pierdas el ansiado final de esta novela

"Mi Marido Tiene Más Familia" se basa en la trama de un matrimonio feliz, que por azares del destino, la vida les hará pasar una simpática situación la cual los pone en un complicado pero muy divertido dilema, ya que sus suegros, quienes ellos pensaban que vivían en el extranjero, resultan ser los nuevos dueños de la propiedad que alquilan.

Desafortunadamente para los seguidores y fanáticos, esta serie ha llegado al final de su segunda temporada, lo cual es un evento muy esperado por los televidentes y para que no te lo pierdas, aquí te traemos los por menores de la emisión de este último capítulo.

El ansiado final de "Mi Marido Tiene más Familia" será transmitido este domingo 24 de febrero en punto de las 20:00 hrs por el canal de "Las Estrellas" y para todos los internautas, el final lo podrán ver desde el portal web o la aplicación de "Las Estrellas".

Cabe mencionar que este reboot, está basado en la famosa serie "My Husband Got a Family" historia que pertenece a la talentosa guionista surcoreana Park Ji-eun, quien además de esta exitosa serie ha tenido otros grandes logros como lo son: 'My Love from the Star', 'The Producers' y 'Legend of the Blue Sea'.