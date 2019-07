Conoce las efemérides del rock del 1 de julio

El nacimiento de dos protagonistas importantes dentro del New Wave, también de una figura del cine y del blues, grabaciones importantes del llamado “Cuarteto de Liverpool”, dos “aventuras” de John Lennon y una grabación de un Dios de la guitarra conforman nuestras efemérides de este día.

1945.- Nace la cantante estadounidense Debbie Harry, vocalista de Blondie, banda punk surgida al albor de la new wave americana de los años 70. Algunos de sus primeros éxitos son "Heart of glass" y "Call me". En 1981 se inicia en solitario con el disco "Koo koo", sin dejar el grupo.

1951.- Nace el cantante estadunidense Fred Schneider, integrante del grupo The B-52's, el cual se forma a mediados de los años 70, pero se separa un tiempo y en 1998 vuelve a los escenarios. Al margen de su trabajo en la banda, participa en películas como "The Flinstones" y publica dos discos en solitario.

1952.- Nace el comediante, actor y compositor canadiense Dan Aykroyd, integrante del dúo The Blues Brothers junto a John Belushi. En 1978 editan su primer disco "Briefcase full of blues" y dos años después intervienen en la película "Los Blues Brothers” además de "Ghostbusters".

1963.- Graba el grupo The Beatles los sencillos "She loves you" e "I´ll get you", en los estudios Abbey Road de EMI. El primer tema es lanzado el 23 de agosto y se convierte en la segunda melodía de la banda en llegar al número uno del mercado británico.

1966.- Presenta The Beatles el primero de tres conciertos en el estadio Budokan de Tokio, Japón. Días después sale a la venta un disco "pirata" con la grabación del concierto.

1967.- Es número uno en Estados Unidos e Inglaterra el disco "Sgt. Pepper lonely heart´s club band", de The Beatles, que incluye, entre otros temas, "When I'm 64", "Lovely Rita", "Lucy in the sky with diamonds" y "With a little help from my friends".

John Lennon y Yoko Ono formaron una pareja inseparable.

1968.- Declara públicamente el músico y compositor británico John Lennon, integrante y fundador del grupo The Beatles, su amor por la artista plástica de origen japonés Yoko Ono.

1969.- Resultan heridos el músico y compositor John Lennon, su pareja Yoko Ono y la hija de la anterior esposa del cantante británico, en un accidente automovilístico en Escocia.

1970.- Graba el músico y virtuoso guitarrista Jimi Hendrix su primera sesión en sus propios estudios, los Electric Ladyland Studios, ubicados en Nueva York.

Ricardo D. Pat