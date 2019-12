Conoce las canciones que llegarán en el 2020 ¡Están impresionantes! parte 2

Los nuevos temas no son lo único que tendremos en 2020, pues se espera que muchas de las cantantes más exitosas del momento lanzará sus nuevos discos, siendo una de las más esperadas Lady Gaga.

Por otra parte este año podríamos disfrutar del nuevo disco de Rihanna, el cual ha tomado mucho tiempo debido a la enorme responsabilidad de la cantante con su faceta como empresaria.

Así mismo la bella y talentosa Lana del Rey anunció que podríamos tener su nueva producción ‘White hot forever’ en algún punto de este año, el cual es casi tan esperado como el dueto entre Billie Elilish y Rosalía.

El pop será el género de 2020

Ademas de los nuevos discos de estas famosas cantantes, tendremos a algunos pioneros de aos anteriores regresando con nuevos proyectos, pues se dice que ‘She is Miley Cyrus’ de Miley Cyrus, el nuevo disco de The Weeknd y un nuevo álbum más pop de Sam Smith están pactados para este año.

Asimismo la música en español no se queda atrás, pues David Bisbal nos sorprenderá con su nuevo proyecto titulado ‘En tus planes’, mientras que Pablo Alborán llegará con un excéntrico ‘Tabú’.

El rock también dominará el año nuevo

Hace unos días celebramos el cumpleaños del talentoso gigante Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, quien como agradecimiento a sus fans también decidió darles un regalo, ya que podrían regresar con nuevo disco este año tras 7 años de ausencia.

Por otra parte The killers con ‘Imploding the mirage’, Bon Jovi con ‘2020’, Red hot chilli peppers con ‘Arcadium stadium’ dándole la bienvenida a John Frusciante, y The cure con 3 posibles nuevos discos, son de las novedades más esperadas del próximo año.

