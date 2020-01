Conoce la lista completa de los nominados al Crunchyroll Anime Awards 2020

Los esperados Crunchyroll Anime Awards 2020 regresan una vez para premiar a lo mejor del anime con jueces de todo el mundo.

Lista de nominados al Crunchyroll Anime Awards 2020

A partir del 10 de enero hasta el 17 del mismo mes, los fanáticos del anime pueden visitar la página oficial de los Crunchyroll Anime Awards 2020 para votar por sus favoritos en todas las categorías.

A continuación te presentamos la lista completa de nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2020.

Anime del Año

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Carole and Tuesday

Mob Psycho 100 II

O Maidens in your Savage Season

Vinland Saga

The Promised Neverland

Mejor Animación

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Attack on Titan

Mob Psycho 100 II

Saraznamai

Vinland Saga

Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia

Mejor Personaje Masculino

Bruno Bucciarati (JoJo´s Bizarre Adventure: Golden Wind)

Hyakkimaru (Dororo)

Kanata Hoshijima (Astra Lost in Space)

Shigeo Kageyama (Mob Psycho 100 II)

Tanjiro Kamado (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

Naruzou Machi (How Heavy are the Dumbbells You Lift)

Mejor Personaje Femenino

Carole (Carole & Tuesday)

Chika Fujiwari (Kaguya-sama: Love is War)

Emma (The Promised Neverland)

Koharu (Dr. STONE)

Nezuko Kamado (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

Raphtalia (The Rising of the Shield Hero)

Mejor Banda Sonora

Attack On Titan

Carole & Tuesday

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Dr. STONE

JoJo´s Bizarre Adventure: Golden Wind

The Rising of the Shield Hero

Mejor Director

Tetsuro Araki (Attack on Titan)

Kiyota Suzuki (Babylon)

Shinichiro Watanabe & Motonobu Hori (Carole and Tuesday)

Kunihiko Ikuhara (Sarazanmai)

Shuhei Yabuta (Vinland Saga)

Mejor Protagonista

Emma (The Promised Neverland)

Hyakkimaru (Dororo)

Saitama (One Punch Man)

Senku (Dr. Stone)

Tanjiro Kamado (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

Tohru Honda (Fruits Basket)

Mejor Antagonista

Ai Magase (Babylon)

Angela (Carole and Tuesday)

Askeladd (Vinland Saga)

Garou (One Punch Man)

Isabella (The Promised Neverland)

OVerhaul (My Hero Academia)

Mejor Combate

JoJo´s Bizarre Adventure: Golden Wind

Attack on Titan

Mob Psycho 100 II

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Vinland Saga

Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia

Mejor Pareja

Baki Hanma & Kozue Matsumoto (BAKI)

Kaguya Shinomiya & Miyuki Shirogane (Kaguya-sama: Love is War)

Mafuyu Sato & Ritsuka Uenoyama (Given)

Reo & Mabu (Sarazanmai)

Rika Zonazaki & SHun Amagi (O Maidens in Your Savage Season)

Ymir & Historia (Attack on Titan)

Mejor Comedia

Aggretsuko

How Heavy are the Dumbbells You Lift?

Iseki Quartet

Kaguya-sama: Love is War

Sarazanmi

My Roommate is a Cat

Mejor Drama

Star Align

Carole & Tuesday

The Promised Neverland

Fruits Basket

Vinland Saga

Babylon

Mejor Fantasia

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Sarazanmi

Ascendance of a Bookworm

Attack on Titan

Astra Lost in Space

The Promised Land

Mejor Opening

“Kiss me” (Carole and Tuesday)

“Touch Off” (The Promised Neverland)

“99.9” (Mob Psycho 100 II)

Kawaki wo Ameku (Domestic Girlfriend)

Mukanjyo (Vinland Saga)

Mejor Ending

“Hold Me Now” (Carole and Tuesday)

“Chikatto Chika Chikaa” (Kaguya-sama: Love is War)

“Torches” (Vinland Saga)

“Stand By Me” (Sarazanmai)

“Veil” (Fire Force)

“Sayonara Gokko” (Dororo)

