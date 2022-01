Conoce la condición de Rupert Grint para volver a las películas de Harry Potter

Todos los fanáticos de la saga de Harry Potter, recordamos a Rupert Grint con el emblemático personaje Ron Weasley en la exitosa saga de la autora J.K. Rowling.

Hace unos días fuimos testigos del gran reencuentro que tuvo gran parte del elenco en el documental "Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts" que HBO Max lanzó en conmemoración del 20 aniversario de la saga.

En el tan esperado documental tuvimos la oportunidad de ver a los actores quienes dieron vida a los mago más famosos del mundo, compartiendo anécdotas y experiencias completamente desconocidas por los fanáticos .

En la mañana del jueves, el actor tuvo una entrevista en el programa de televisión "Good Morning Britain" en donde compartió que en caso de que Warner Bros. considerara lanzar nuevos títulos de la saga , el actor únicamente una condición para volver a interpretar a su icónico personaje.

"Realmente, no puedo pensar en una razón para no hacerlo. Me encanta ese personaje, me encanta ese mundo. Yo volvería si los demás lo hicieran, creo..." Mencionó el actor en la entrevista.